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Глава Минсельхоза заверил в отсутствии урона урожаю в Костанайской области

Пожар, степь, Казахстан Фото: пресс-служба МЧС РК
Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в кулуарах Сената заверил в отсутствии урона урожаю в Костанайской области от пожаров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минсельхоза, во время пожаров в Костанайской области, если и были пострадавшие посевы, то они незначительны.

Мы сейчас ждем окончательные результаты комиссии. Это никоим образом не повлияет на продовольственную безопасность. Поэтому урожай собирается, потерь нет.Ербол Карашукеев

По данным министра, на сегодня по стране уже собрано порядка 60% урожая.

2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области произошли пожары, площадь которых 4 сентября превысила 43 тыс. га. Были эвакуированы жители нескольких районов. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.

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7 сентября в 15:00 глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что природные пожары в Аулиекольском районе Костанайской области локализованы.

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