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Пожары в Костанайской области: приехавшие из других регионов спасатели возвращаются домой

Пожары в Костанайской области: приехавшие из других регионов спасатели возвращаются домой Фото: скриншот видео
7 сентября в 15:00 достигнута локализация крупного природного пожара в Костанайской области. Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в оперативном штабе МЧС РК, приехавшие из других регионов спасатели возвращаются домой.

Согласно информации оперштаба, продолжаются работы по проливке локализованных очагов, горельников, опашка вокруг населенных пунктов.

С 8:00 8 сентября проводится облет начальником ДЧС Костанайской области... С 9:00 на место постоянной дислокации возвращаются силы и средства гарнизонов ДЧС Нур-Султана и Северо-Казахстанской области.Оперштаб МЧС РК

2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области произошли пожары, площадь которых 4 сентября превысила 43 тыс. га. Были эвакуированы жители нескольких районов. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.

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7 сентября в 15:00 глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что природные пожары в Аулиекольском районе Костанайской области локализованы.

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