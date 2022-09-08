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За что казахстанцы будут платить налог на роскошь

За что казахстанцы будут платить налог на роскошь Фото: pexels
Выступая с Посланием народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость введения налога на роскошь. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на брифинге в СЦК 8 сентября рассказал, на что он может распространяться, сообщает Zakon.kz.

По словам главы Миннацэкономики, налог на роскошь будет распространяться на объекты недвижимости, транспорт и другие объекты роскоши, которые имеют высокую стоимость, где-то даже инвестиционную стоимость.

Будет происходить градация в зависимости от стоимости... Например, это яхты, спорткары, зарубежные виллы, личные самолеты. Вот на это (имущество. – Прим. ред.) и будет распространяться налог на роскошь.Алибек Куантыров

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в ходе которого заявил, что важно рассмотреть возможность введения так называемого налога на роскошь.

В этот же день пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай рассказал, для чего принято решение ввести налог на роскошь в Казахстане.

2 сентября директор Института управления Академии государственного управления при президенте РК Куат Акижанов разъяснил преимущества налога на роскошь.

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Куантыров Алибек Послание Токаева-2022 МНЭ РК Казахстан
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