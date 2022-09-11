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Запорожскую АЭС остановили полностью

Шестой энергоблок ЗАЭС Фото: НАЭК "Энергоатом"
В НАЭК Украины "Энергоатом" подчеркнули, что осуществляют все возможные меры для поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного топлива, сообщает Zakon.kz.

11 сентября в 06:41 по времени Нур-Султана энергоблок №6 ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его расхолаживанию и переводу в холодное состояние. Об этом сообщили в Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Последние трое суток шестой энергоблок работал в режиме острова, заживая лишь собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.НАЭК "Энергоатом"

10 сентября после восстановления работоспособности одной из этих линий связи электропитание собственных нужд ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Поэтому было принято решение об отключении энергоблока №6 и перевода его в наиболее безопасное состояние.

В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных нужд ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами имеющегося дизельного топлива.

В компании сообщили, что осуществляют все возможные меры для поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного топлива.

Данияр Кунафин
Ситуация в Украине
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