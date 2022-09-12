Организатора финпирамиды приговорили к пяти годам лишения свободы в ЗКО

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) завершено уголовное дело в отношении гражданки, которая организовала деятельность финансовой пирамиды, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что суд признал гражданку виновной в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на семь лет.

Следствием установлены 153 гражданина, которым причинен имущественный ущерб на сумму более 7,5 млн тенге. Пресс-служба АФМ РК

Организатор финпирамиды привлекала денежные средства от физлиц путем розыгрыша мебели в онлайн-проекте "Мебельный проект Нур" с обязательным условием привлечения новых вкладчиков.