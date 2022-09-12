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Организатора финпирамиды приговорили к пяти годам лишения свободы в ЗКО

Организатора финпирамиды приговорили к пяти годам лишения свободы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) завершено уголовное дело в отношении гражданки, которая организовала деятельность финансовой пирамиды, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что суд признал гражданку виновной в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на семь лет.

Следствием установлены 153 гражданина, которым причинен имущественный ущерб на сумму более 7,5 млн тенге.Пресс-служба АФМ РК

Организатор финпирамиды привлекала денежные средства от физлиц путем розыгрыша мебели в онлайн-проекте "Мебельный проект Нур" с обязательным условием привлечения новых вкладчиков.

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Динара Халдарова
АФМ РК Западно-Казахстанская область
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