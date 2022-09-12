Крупнейший рынок "Алтын Орда" в Алматы трансформируют

Универсальный рынок "Алтын Орда" преобразуют в оптово-распределительный центр. Об этом Zakon.kz рассказал заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев.

Эту информацию Азирбаев озвучил на заседании ХXV сессии городского маслихата.

Оптово-розничный рынок "Алтын Орда" планируется преобразовать в оптово-распределительный центр. Вместо рынка "Барлык" планируется создание крупного мультимодального транспортно-пересадочного узла, включающего автовокзал Западный, станции LRT и метрополитена. Мухит Азирбаев

8 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок на рынке "Алтын Орда" в Алматы. Тогда он заявил, что "это место превратилось в лакомый кусок для спекулянтов".

Кроме того, в апреле на рынке выявили нарушения на 1,6 млрд тенге.

Позднее стало известно, что компанию, владеющую рынком "Алтын Орда" оштрафовали на 1,4 млн тенге.