Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане выросло на 17,4% всего за месяц

По данным Бюро национальной статистики, в августе 2022 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 35 686 и по сравнению с июлем этого года увеличилось на 17,4%, сообщает Zakon.kz.

При этом по количеству сделок в июле лидируют города Нур-Султан и Алматы, по 6392 и 6389 сделок соответственно. Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 412.

Как отмечают статистики, в августе рост количества сделок купли-продажи жилья наблюдался в 12 регионах.

Наибольший рост показали Нур-Султан (45,6%), Алматы (30%), Шымкент (29,6%) и Атырауская область (22,6%).

Наибольший спад числа сделок за месяц произошел в Восточно-Казахстанской (-37,5%) и Алматинской (-25%) областях, что обусловлено разделением регионов.

Вместе с тем в Карагандинской области количество сделок снизилось на 5,7%.

Традиционно преобладают сделки (74,3%) по квартирам в многоквартирных домах, на долю в продаже индивидуальных домов пришлось 25,7%.

Впервые с начала года было продано больше однокомнатных, чем двухкомнатных квартир, в августе их было оформлено 9879. Больше всего сделок по однокомнатным квартирам заключалось в городах Нур-Султане (2888) и Алматы (2687), отмечают в Бюро национальной статистики.

Между тем по индивидуальным домам сохраняется спад количества сделок в Восточно-Казахстанской (-46,6%), Алматинской (-24,6%) и Актюбинской областях (-2,4%).

Больше сделок по индивидуальным домам стало в Нур-Султане и Алматы (+25,3% и +31,7% соответственно).