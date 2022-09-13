Убийце Джона Леннона в 12-й раз отказали в досрочном освобождении

Прошение об условно-досрочном освобождении, поданное Марком Чепменом, в 1980 году убившим участника британской рок-группы The Beatles музыканта Джона Леннона, было отклонено в 12-й раз, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала ABC, осужденный предстал перед комиссией по УДО в конце августа.

Чепмен застрелил Леннона 8 декабря 1980 года рядом с Центральным парком в Нью-Йорке, недалеко от входа в здание под названием "Дакота", где Леннон тогда жил вместе с женой Йоко Оно. Ранее в тот же день Леннон дал автограф Чепмену на копии недавно выпущенного альбома Double Fantasy.

Преступник был приговорен к пожизненному заключению с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет.

Во время слушаний по аналогичному вопросу 2020 года Чепмен выразил раскаяние в своем преступлении и отметил, что с пониманием отнесется к любому решению, даже если его будут содержать в тюрьме до конца жизни.

В ходе того рассмотрения заключенный заявил: "Я убил его… потому что он был очень-очень-очень известен, и это единственная причина. А я очень-очень-очень хотел прославиться. Очень эгоистично".

Чепмен также извинился перед Йоко Оно. Вдова Джона Леннона лично попросила комиссию не выпускать убийцу ее мужа на свободу.

В настоящий момент злоумышленник отбывает срок в исправительном учреждении Грин-Хейвен к северу от Нью-Йорка.

В следующий раз заседание комиссии по его делу пройдет в феврале 2024-го.