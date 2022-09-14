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Вопрос о переименовании столицы в Астану рассмотрят 15 сентября в маслихате

Вопрос о переименовании столицы в Астану рассмотрят 15 сентября в маслихате Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что Конституционный совет РК принял решение по обращению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Речь о возвращении столице названия Астана и о введении нормы о семилетнем однократном президентстве до внеочередных выборов, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в анонсе, размещенном на сайте столичного маслихата.

На рассмотрение публичных слушаний маслихата города Нур-Султана, которые состоятся 15 сентября 2022 года в 10:00, выносится вопрос "О переименовании города Нур-Султан – столицы Республики Казахстан – в город Астана – столицу Республики Казахстан".Секретарь маслихата Нур-Султана Ерлан Каналимов

Публичные слушания пройдут в зале заседаний маслихата Нур-Султана (ул. Бейбитшилик, 11, кабинет 220).

Еще 5 июля замглавы правительства Ералы Тугжанов заявил, что возвращать прежнее название столице не будут. Он отметил, что пока не видит никаких оснований для переименования.

2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" Мажилиса Парламента РК выступили с инициативой ввести норму о семилетнем однократном президентстве до выборов и вернуть прежнее название столицы – Астана.

3 сентября первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр отметил, что идея по переименованию столицы давно уже обсуждается в обществе и, безусловно, заслуживает внимания.

12 сентября Конституционным советом принято к производству обращение президента Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении проекта Закона РК "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан".

13 сентября пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай сообщил, что предложение парламентариев о возвращении столице прежнего названия включено в проект Конституционного закона с согласия президента.

14 сентября Конституционный совет РК принял решение по обращению Касым-Жомарта Токаева.

Решение о переименовании Астаны в Нур-Султан было принято на совместном заседании палат Парламента 20 марта 2019 года. Инициатива была выдвинута Касым-Жомартом Токаевым во время инаугурации.

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