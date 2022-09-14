Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о своей первой рабочей поездке после пандемии, а также высказался об уникальности китайско-казахстанских отношений, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что был рад снова встретиться с Касым-Жомартом Токаевым после зимних Олимпийских игр в Пекине.

Впервые за пять лет я посетил прекрасный Казахстан, который заставляет меня чувствовать себя особенно сердечным. Это мой первый визит после пандемии, и я выбрал Казахстан, который показывает высокий уровень и особенность китайско-казахстанских отношений и нашу глубокую дружбу. Казахстан является крупной страной в Центральной Азии и страной с важным влиянием в евразийского региона. Я хотел бы повторить, что китайское правительство придает большое значение своим отношениям с Казахстаном, – цитирует главу Китая издание Toutiao.

Также председатель КНР уточнил, что поддерживает Токаева в тех мерах, которые предпринял президент Казахстана для поддержания стабильности в стране.

Как бы ни менялась международная ситуация, Китай всегда будет твердо поддерживать Казахстан в защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также твердо поддерживать меры по реформированию, предпринятые президентом для поддержания национальной стабильности и развития, и решительно противостоять любому вмешательству Сил во внутренние дела Казахстана, и Китай всегда будет надежным другом и партнером Казахстана. Си Цзиньпин

Также издание отметило награду, которую подарил Токаев главе Китая за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных связей между двумя странами – орден "Алтын Қыран".

14 сентября Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Самолет председателя Китайской Народной Республики приземлился в аэропорту Нур-Султана, где его лично встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

Затем главы государств провели переговоры.

В завершении визита Токаев проводил Си Цзиньпина в столичном аэропорту.