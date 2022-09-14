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Третий железнодорожный переход может появиться на границе Казахстана и Китая

грузы Фото: Фото: primeminister.kz
Об этом заявил посол РК в КНР Шахрат Нурышев, который оценил историческую важность визита председателя Поднебесной в республику, сообщает Zakon.kz.
Это первый визит председателя КНР в Казахстан после избрания Касым-Жомарта Токаева президентом республики. Это визит, который состоялся накануне XX Всекитайского съезда КПК и накануне внеочередных президентских выборов в РК. Внимание к предстоящему визиту очень большое. Мы приложили все усилия, чтобы визит имел историческое значение для двусторонних отношений. На встрече были подведены итоги 30-летних отношений между странами и намечены ориентиры для развития нового этапа. Шахрат Нурышев

Он отметил, что были "зафиксированы отдельные договоренности по развитию стратегического сотрудничества, торгово-экономического, энергетического, транспортного, железнодорожного сообщения" между странами.

В частности, мы активно обсуждаем вопрос по открытию на казахстанско-китайской границе третьего железнодорожного перехода. Мы считаем, что это будет способствовать тому, что грузы между Китаем и Европой будут доставляться еще быстрее.Шахрат Нурышев

Также обсуждалось открытие культурных центров на территориях обеих стран. Посол уточнил, что "это важно в гуманитарном плане для укрепления двусторонней дружбы".

14 сентября Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Самолет председателя Китайской Народной Республики приземлился в аэропорту Нур-Султана, где его лично встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

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Затем главы государств провели переговоры.

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В завершении визита Токаев проводил Си Цзиньпина в столичном аэропорту.

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