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Касым-Жомарт Токаев пригласил Ибрахима Раиси посетить Казахстан

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси Фото: akorda.kz
На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Самарканде, глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения на сайте Акорды, президент подчеркнул, что Казахстан твердо привержен курсу на всестороннее укрепление сотрудничества с Ираном, и пригласил Ибрахима Раиси посетить нашу страну с ответным визитом.

Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил свой визит в Тегеран в июне этого года и отметил, что были даны соответствующие поручения правительству по реализации достигнутых договоренностей.

В частности, казахстанская сторона подготовила перечень товаров, которые можно в короткие сроки поставлять в Иран. Также Казахстан готов рассмотреть и поддержать аналогичный перечень иранской стороны. Это будет способствовать достижению цели по увеличению двусторонней торговли до 3 млрд долларов.

Глава государства с удовлетворением отметил успешное развитие транзитно-транспортного коридора, основу которого лидеры заложили в июне в Тегеране.

В ходе беседы в целях дальнейшего увеличения транзитного грузопотока отмечена важность развития потенциала железнодорожной ветки "Казахстан – Туркменистан – Иран", а также необходимость использования возможностей регулярного паромного сообщения между портами стран на Каспии.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на значимости укрепления двусторонних связей в области культуры. Казахстан поддержал инициативу Ирана организовать совместные исследования известных исторических личностей, имеющих важное значение для наших народов, – говорится в сообщении.

Президент Казахстана приветствовал стремление Ирана стать полноправным членом ШОС и высказал уверенность в том, что присоединение Исламской Республики к организации усилит региональное взаимодействие и придаст новый импульс ее работе.

Со своей стороны президент Ирана подтвердил приверженность укреплению сотрудничества, отметив имеющиеся широкие возможности для торгово-экономического взаимодействия наших стран. Ибрахим Раиси выразил уверенность, что достигнутые договоренности станут прочным фундаментом дальнейшего тесного взаимодействия, – следует из сообщения.

15 сентября Касым-Жомарт Токаев прилетел в Самарканд, чтобы принять участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС. В этот же день вечером лидеры стран ШОС посадили деревья в турцентре Silk road, посетили комплекс "Вечный город", а также провели неформальную беседу.

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