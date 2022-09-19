В Казахстане утвердили перечень закрытых военных городков, где нельзя приватизировать жилье

Фото: sarbaz.kz

Приказом министра обороны Республики Казахстан от 14 сентября 2022 года утвержден Перечень закрытых и обособленных военных городков, пограничных отделений и других закрытых объектов, в которых служебное жилище не подлежит приватизации, сообщает Zakon.kz.

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