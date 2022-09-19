В Казахстане утвердили перечень закрытых военных городков, где нельзя приватизировать жилье
Фото: sarbaz.kz
Приказом министра обороны Республики Казахстан от 14 сентября 2022 года утвержден Перечень закрытых и обособленных военных городков, пограничных отделений и других закрытых объектов, в которых служебное жилище не подлежит приватизации, сообщает Zakon.kz.
Всего в перечень вошло 68 объектов, подчиненных Министерству обороны, КНБ, Нацгвардии, МЧС.
В их числе:
Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы;
Кадетский корпус "А" в Щучинске;
Воинская часть в Конаеве;
Талдыкорганская районная эксплуатационная часть;
Воинская часть в селе Курчум ВКО;
Воинская часть в селе Мерке Жамбылской области;
Воинская часть в Сарани и Актасе Карагандинской области;
Воинская часть в Форт-Шевченко;
Пограничная академия в Илийском районе Алматинской области;
Территориальные подразделения Пограничной службы по регионам и др.
Приказ вводится в действие с 27 сентября 2022 года.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ