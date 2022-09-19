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В Казахстане утвердили перечень закрытых военных городков, где нельзя приватизировать жилье

перечень закрытых военгородков, где нельзя приватизировать жилье Фото: sarbaz.kz
Приказом министра обороны Республики Казахстан от 14 сентября 2022 года утвержден Перечень закрытых и обособленных военных городков, пограничных отделений и других закрытых объектов, в которых служебное жилище не подлежит приватизации, сообщает Zakon.kz.

Всего в перечень вошло 68 объектов, подчиненных Министерству обороны, КНБ, Нацгвардии, МЧС.

В их числе:

  • Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы;

  • Кадетский корпус "А" в Щучинске;

  • Воинская часть в Конаеве;

  • Талдыкорганская районная эксплуатационная часть;

  • Воинская часть в селе Курчум ВКО;

  • Воинская часть в селе Мерке Жамбылской области;

  • Воинская часть в Сарани и Актасе Карагандинской области;

  • Воинская часть в Форт-Шевченко;

  • Пограничная академия в Илийском районе Алматинской области;

  • Территориальные подразделения Пограничной службы по регионам и др.

Приказ вводится в действие с 27 сентября 2022 года.

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