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Заморозки, пыльная буря и гроза ожидаются в Казахстане во вторник

осень Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях страны на 20 сентября, сообщает Zakon.kz.

На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу. Ветер юго-восточный, южный, днем на юге области 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре области, 15-20 м/с. В области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке, в центре Акмолинской области сохраняются заморозки -1°C.

На юге, востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

На юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области сохраняются заморозки -3°C. В восточной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки -2°C.

На юге, востоке Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняются заморозки -2°C.

Ночью на западе Абайской области сохраняются заморозки -2°C. На северо-западе, севере, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В центре Павлодарской области и в Павлодаре сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. В области и в Таразе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
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