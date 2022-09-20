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Токаева пригласили принять участие во Всемирном экономическом форуме в 2023 году

президент РК Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев встретился с основателем и исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом, сообщает Zakon.kz.

Собеседники рассмотрели перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и Всемирным экономическим форумом, а также обменялись мнениями об актуальных вызовах и трендах современности.

Токаев отметил продуктивное сотрудничество ВЭФ с Международным финансовым центром "Астана".

Клаус Шваб пригласил президента принять участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится в Давосе в январе 2023 года. Основатель ВЭФ также высоко оценил реализуемые под руководством лидера Казахстана политические и экономические реформы.

Ранее Токаев провел ряд встреч в США с руководителями глобальных финансовых институтов.

Кроме того, он встретился с представителями IT-сообщества и с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симмонс. Они обсудили перспективы расширения присутствия компании в Казахстане, в том числе планы по открытию IT-лаборатории, переподготовке и повышению квалификации IT-специалистов.

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