Подросток "на спор" заявил о террористах в павлодарской школе

Фото: Zakon.kz

21 сентября в ДЧС Павлодарской области поступил звонок. Неизвестный сообщил о взрывном устройстве в школе, и о том, что в ней находятся террористы, сообщает Zakon.kz.

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