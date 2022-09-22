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Подросток "на спор" заявил о террористах в павлодарской школе

Подросток "на спор" заявил о террористах Фото: Zakon.kz
21 сентября в ДЧС Павлодарской области поступил звонок. Неизвестный сообщил о взрывном устройстве в школе, и о том, что в ней находятся террористы, сообщает Zakon.kz.
В СОШ имени Бауржан Момышулы по улице Академика Чокина, 27 находятся террористы, – говорилось в сообщении.

По указанному адресу были направлены экстренные службы, проведена эвакуация свыше тысячи учащихся и 83 членов персонала. На месте работали саперы, проводился осмотр школы.

В пресс-службе ДП Павлодарской области рассказали, что взрывное устройство специалисты не обнаружили. Начато досудебное расследование по статье 273 УК РК.

Мероприятия по установлению лица, причастного к факту ложного сообщения дали свои плоды, и павлодарские полицейские скоро задержали виновного. Им оказался ученик из "заминированной" школы, сообщили в ДП области.

Несовершеннолетний пошел на такой шаг, поспорив с одноклассниками. Вину он признал. Первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров

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