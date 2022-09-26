На обочине рынка труда: как выживают безработные в Алматы

Число безработных в Алматы ежегодно растет. Власти пытаются всеми способами бороться с проблемой: платят пособие, создают специальные программы и обучают новым профессиям. Только трудоустроиться в итоге удается далеко не всем, многие идут на стихийные биржи труда, сообщает Zakon.kz.

В Алматы и его окрестностях таких неофициальных точек несколько. Здесь ежедневно собираются от 10 до 20 человек, все они выстраиваются вдоль оживленной дороги в ожидании любой подработки. Сами рабочие говорят, что их ряды каждый раз пополняются, на уличную биржу труда теперь выходят не только мужчины, но и женщины. Корреспондент Zakon.kz узнала суммы, которые просят за свои услуги безработные и сколько им удается заработать в месяц.

Большая часть безработных сейчас собирается у крупного алматинского рынка "Алтын Орда". Здесь всегда многолюдно. Местная стихийная биржа труда работает уже больше 20 лет, по крайней мере, так говорят сами рабочие. Многие приезжают к шести утра и стараются до обеда найти работу.

Фото: Zakon.kz

В их числе и Тимур. В Алматы он приехал 10 лет назад и столько же работает на уличной бирже труда. Мужчина рассказывает, что с супругой в разводе, есть дети. Все они живут недалеко от Тараза.

Я стараюсь по возможности помогать своей семье. Сюда я пришел не от хорошей жизни. Окончил Ташкентский исламский институт. Это высшее духовное учебное заведение было единственным в СССР. Меня даже отправляли на обучение в Египет на три года в Университет аль-Азхар. После несколько лет работал в медресе, но там была слишком низкая зарплата. А кормить семью надо, решил уехать в Алматы, найти работу не смог и пришел сюда разнорабочим. Тимур

Сейчас Тимуру 46 лет. Мужчина рассказал, что чаще всего берется за строительные работы, иногда идет грузчиком. В среднем в день он зарабатывает от 5 до 20 тыс. тенге. Но так бывает не всегда: все зависит от того, какой объем работы нужно выполнить и как получится договориться с клиентом.

Местные говорят, что чаще всего отсюда рабочих забирают на день или неделю. Многие все же хотят браться за длительную работу.

Фото: Zakon.kz

Бывает, что договариваешься на одну сумму и объем, а на деле все иначе. Были случаи у ребят и у меня тоже, когда клиенты обманывали. Сделаешь работу, а они платить не хотят, тогда уходишь ни с чем. Многие на работе получали травмы, и хозяева никак не реагировали, им все равно, что с нами будет. Но так бывает редко, все же люди понимают и стараются относиться добрее. Тимур

Тимур, как и десятки человек на этой стихийной бирже в пригороде Алматы, мечтает о постоянном заработке. Но пока найти ничего подходящего мужчина не может.

Фото: Zakon.kz

На неофициальную биржу труда два года назад пришел и 25-летний Тлек. Парень рассказывает, что окончил Кызылординский железнодорожный техникум, а после сразу приехал в Алматы. Планировал найти постоянную работу по специальности, но из-за отсутствия опыта, не получилось. Сейчас он перебивается временными заработками и как остальные верит, что он здесь временно.

В день зарабатываю по 10-15 тыс. тенге. Можно устроиться на официальную работу, но меня не устраивает график и заработная плата, а чтобы работать в своей сфере, мои однокурсники дали взятку. У меня таких денег нет. Тлек

А вообще Тлек мечтал стать актером, но родители настояли, чтобы он поступил в училище.

Здесь на "пятачке" я от ребят слышал про Центры занятости, раньше и не знал, что существуют такие организации. Скажу сразу, что туда не обращался – времени нет, может, и пойду туда. Пока мне нужно работать, чтобы закрывать кредиты, помогать родителям и собрать на лечение жены деньги. Тлек

Ряды безработных увеличиваются с каждым годом. Посчитать точное количество людей, которые выходят ежедневно на стихийную биржу труда в Алматы и его окрестностях, крайне сложно. Мужчины и женщины толпятся бригадами на небольших площадках в поисках любой работы, несмотря на жару и холод. Многие из них верят, что уже скоро они уйдут с улицы и займутся своим собственным делом.

Автор: Дарига Турысбекова