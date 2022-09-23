Синоптики рассказали о погоде в трех городах Казахстана с 24 по 26 сентября

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Представлен прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток. По данным РГП «Казгидромет», с 24 по 26 сентября в трех городах ожидается погода без осадков, временами будет идти дождь, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане 24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго- западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днем +29...+31°C.

25 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днем +28...+30°C.

26 сентября: переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днем +18...+20°C. Прогноз погоды в Алматы 24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днем +28...+30°C.

25 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днем +28...+30°C.

26 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днем +28...+30°C. Прогноз погоды в Шымкенте 24 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днем +32...+34°C.

25 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°C, днем +32...+34°C.

26 сентября: переменная облачность, во второй половине дня – дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +25...+27°C. Прогноз погоды на сентябрь подготовили казахстанские синоптики. Читайте также Девушка с диагнозом ДЦП открыла собственный инклюзивный фитнес-центр МСХ Казахстана и Samsung внедряют новые цифровые проекты в агропромышленный комплекс ОАЭ инвестируют в строительство международной школы в Астане

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