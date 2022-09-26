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Экс-главе филиала банка в Шымкенте, похитившему $445 тыс., вынесли приговор

Экс-главе филиала банка вынесли приговор Фото: Zakon.kz
Апелляционная коллегия по уголовным делам суда города Шымкента вынесла приговор экс-главе филиала Цеснабанка, сообщает Zakon.kz.

Нуржана Кольбаева приговорили к 8 годам лишения свободы, его сообщницу Асель Садыкову к 7 годам, передает Otyrar.

В 2017 году Нуржан Кольбаев снял с депозитов вкладчиков 445 тыс. долларов и скрылся с ними. Его объявляли в международный розыск. Беглецов удалось поймать.

Однако 5 июля 2022 года суд выслушав прокурора и изучив все материалы, вынес им оправдательный приговор. Была подана апелляционная жалоба.

Изучив все детали следствия Нуржана Кольбаева и Асель Садыкову приговорили к тюремному заключению. Приговор вступил в законную силу.

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Константин Вноровский
Шымкент
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