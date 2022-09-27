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Токаев объяснил идею однократного президентского срока

комментарий Токаев президентство срок Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Туркестанской области, рассказал о проводимых реформах в стране. По его словам, одной из главных является избрание президента на один срок, сообщает Zakon.kz.

В своей речи президент отметил, что диалог власти и общества укрепляется. Также он добавил, что в эту масштабную работу вовлечено все общество.

Нам не следует останавливаться на достигнутом. Мы все должны двигаться вперед по этому пути.Касым-Жомарт Токаев

Президент уточнил, что одной из важных реформ является избрание президента на один срок. Глава Казахстана уверил, что "таких изменений не было ни в одной стране нашего региона".

Поэтому я считаю, что эта реформа – смелый шаг к демократии. Несмотря на определенные риски, я абсолютно уверен, что это решение необходимо во имя светлого будущего нашего народа.Касым-Жомарт Токаев

По его словам, может возникнуть вопрос, ради чего осуществляются реформы.

Дело в том, что пост президента не должен занимать один человек в течение длительного срока. Будь то в мире или в нашей стране, если лишь один человек долгие годы занимает высшую должность, такая ситуация не дает чести ни этой стране, ни ее руководителю. Мы должны уверенно смотреть в будущее и открыть дорогу честным и талантливым политикам. В целом люди понимают суть нашего плана по изменению политической системы, — заключил Токаев.

1 сентября на совместном заседании палат Парламента, выступая с Посланием народу Казахстана, Токаев предложил ввести однократное президентство. Ое уточнил, что президентский мандат должен составлять семь лет с запретом на переизбрание.

27 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область. Там он посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави и провел встречу с общественностью.

Выступая президент поручил предоставить Туркестану статус духовной и исторической столицы. Также Токаев высказался о нейтралитете в международной ситуации.

В заключении глава государства наградил медалями и орденами ряд жителей Туркестанской области.

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