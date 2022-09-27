Токаев указал на позитивные изменения, произошедшие в Туркестанской области

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Туркестанскую область провел встречу с общественностью региона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что основная цель его рабочей поездки – ознакомление с ситуацией в регионе и обмен мнениями по актуальным вопросам с местными жителями, а также указал на позитивные изменения, произошедшие в последние годы в области.

По данным, которые были приведены в выступлении, объем привлеченных инвестиций в Туркестан увеличился в восемь раз. В новостройках получили квартиры 77 тыс. жителей. Город озеленен, улучшилась экологическая обстановка. Можно сказать, что решена проблема обеспечения населения питьевой водой и природным газом. С 2019 года область посетили около 2 млн туристов. В последующие три года промышленность и сельское хозяйство в регионе выросли в 1,5 раза. В области создано около 64 тыс. постоянных рабочих мест.

Фото: akorda.kz

Глава государства сообщил, что реализуемая в стране программа "Еңбек" направлена на переселение жителей с перенаселенного юга в регионы с нехваткой рабочей силы.

Многие граждане переехали на север и наладили там свою жизнь. В этом году по программе "Серпін" молодежи было выделено около 3700 грантов. Более 800 из них получили туркестанцы. Вы вносите большой вклад в важное дело укрепления нашей государственности. Однако мы должны повысить трудовую мотивированность молодежи. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, необходимо разъяснять подрастающему поколению, что в новом обществе, которое мы строим, на первом месте должен быть человек труда.

Потому что патриотизм – это, прежде всего, предприимчивость и трудолюбие. Из пустых слов ничего не выйдет. Наши граждане должны в первую очередь заботиться о своих семьях и детях. Им нужно зарабатывать на жизнь своим трудом и усердием. Я не зря акцентировал внимание на этой злободневной теме в своем Послании. Наш народ говорил "Бейнет түбі – зейнет". Великий Абай предложил казахскому обществу концепцию "совершенного человека". Совершенный человек – это человек, которого отличает содержательное бытие, глубокое мировоззрение, широкий кругозор и трудолюбие. Ведь источник всех успехов – честный труд, предприимчивость и ответственность. Если каждый станет профессионалом своего дела и будет усердно работать, не будет препятствий, которые он не сможет преодолеть. Это должен ясно понимать каждый молодой человек. Касым-Жомарт Токаев

В Туркестанскую область Касым-Жомарт Токаев прилетел 27 сентября. Во время рабочей поездки глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави, провел встречу с общественностью, наградил ряд ветеранов труда региона.

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Также во время визита в Туркестан Касым-Жомарт Токаев принял участие в акции экоактивистов в Ботаническом саду.