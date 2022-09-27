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Еще один Дворец школьников и новый роддом построят в Шымкенте

Дворец студентов и новый роддом построят в Шымкенте Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Шымкента, напомнил, что 2022 год провозглашен "Годом детей", сообщает Zakon.kz.

Говоря о развитии социальной инфраструктуры, глава государства отметил, что в Шымкенте в нынешнем году возводятся Дворец студентов и Детский творческий центр.

Учитывая демографический рост, поручаю акимату к 2025 году построить еще один Дворец школьников. В течение пяти лет в Шымкенте планируется построить 101 школу. К этому важному делу активно подключаются представители бизнеса.Касым-Жомарт Токаев

По данным президента, за последние два года в городе открылось 50 частных школ.

Предприниматели региона вносят большой вклад в развитие системы образования. В предстоящем году акимат должен полностью решить проблему трехсменных школ.Касым-Жомарт Токаев

Говоря о ситуации в здравоохранении, глава государства указал на то, что Шымкенту нужен родильный дом, отвечающий современным стандартам.

В связи с этим перед правительством и акиматом поставлена задача ускорить строительство роддома.Пресс-служба президента РК

27 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шымкент с рабочим визитом. Президент провел встречу с общественностью, в ходе которой поручил пересмотреть генплан города, отметил предприимчивость шымкентцев, высказался о странах-союзниках Казахстана, наградил орденами и медалями ряд жителей. Также глава государства поблагодарил шымкентцев, которые подняли флаг Казахстана из-под завала, образовавшегося из-за обрушения крыши спорткомплекса.

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Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Шымкент
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