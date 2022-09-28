Полное выступление Токаева на форуме Digital Bridge

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании форума Digital Bridge. Он отметил, что ежегодный форум за четыре года превратился в крупную и востребованную региональную площадку, сообщает Zakon.kz.

Президент, как сказано в сообщении Акорды, сообщил, что, по прогнозам экспертов, через десять лет до 70% продукции и услуг в мире будут базироваться на цифровых платформенных моделях. В этих условиях Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу – стать одним из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве.

Глава государства подчеркнул, что сегодня Казахстан входит в Топ-30 рейтинга самых оцифрованных государств ООН, опережая многие развитые страны. Тем не менее предстоит большая работа по дальнейшей цифровой трансформации Казахстана, приоритеты которой президент обозначил в своей речи.

Первое. Развитие человекоцентричности. Цифровые технологии нужны государству, прежде всего, для обеспечения конкурентоспособности экономики, освоения новых видов товаров и услуг, внедрения Финтеха и Индустрии 4.0. Однако одним из важных приоритетов является также сфера Government to citizens, то есть оказание услуг гражданам. С помощью цифровых технологий мы намерены максимально облегчить повседневную жизнь граждан и добиться равенства возможностей для всех. Для этого предстоит перейти к качественно новому формату цифровизации госуправления – Invisible Government. Его суть заключается в том, что главный фокус государственной политики сосредоточен на человеке, его нуждах и интересах. Широкий массив мер и решений, принимаемых государством, невидим для гражданина – он видит только конкретный результат. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в Казахстане более 90% госуслуг уже реализуются в электронном формате. Это один из самых высоких показателей в мире. Налажено конструктивное взаимодействие с частным сектором.

Сегодня Казахстан является одной из немногих стран, полноценно внедривших цифровые документы. В результате нашим гражданам не требуется иметь при себе и предъявлять удостоверение личности, водительские права, диплом об окончании учебного заведения, свидетельство о браке и еще 15 видов документов. Эта работа, безусловно, продолжится. Государство в своих взаимоотношениях с гражданами и бизнесом будет действовать проактивно. Внедряется "Цифровая карта семьи", которая в режиме реального времени анализирует более 80 различных параметров. Это позволяет оперативно, без лишней бюрократии помогать семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Самое главное – данный инструмент позволяет перейти к действительно адресной социальной помощи. Правительству необходимо до конца года ввести в эксплуатацию данный цифровой сервис. Касым-Жомарт Токаев

Вторым приоритетом Касым-Жомарт Токаев назвал создание благоприятных условий для IT-отрасли.

По его мнению, в Казахстане созданы очень хорошие условия для развития IT-сектора. Это касается как регуляторной базы, так и специальных площадок с уникальными режимами и инструментами для развития IT-бизнеса.

Недавно в США я провел встречи с руководством таких компаний, как Microsoft, Epam, Coursera. Были достигнуты конкретные договоренности об углублении сотрудничества и локализации в Казахстане, – отметил президент.

Наряду с этим Казахстан продолжит масштабную модернизацию IT-инфраструктуры. Как проинформировал глава государства, совместно с азербайджанскими партнерами начата работа на транскаспийском участке для подключения к мировым центрам концентрации трафика. Речь идет о Юго-Восточной Азии и Европе. Также на казахстанский рынок привлекаются крупнейшие игроки облачных вычислений, такие как Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud и другие.

Для нашей страны, в которой около 40% населения проживает в сельской местности, актуальным вопросом является обеспечение всех граждан доступным и качественным интернетом. Министерству цифрового развития следует активизировать работу по покрытию самых отдаленных сел сетями низкоорбитальных спутниковых систем SpaceX и OneWeb. Касым-Жомарт Токаев

Президент поручил Правительству своевременно адаптировать меры поддержки для дальнейшего развития цифровой экономики.

Глава государства отдельно остановился на вопросах укрепления человеческого капитала. Он сообщил, что два года назад мировой IT-рынок нуждался в 30 миллионах специалистов. Сегодня потребность составляет уже 100 миллионов, а к 2025 году она возрастет до 200 миллионов. Поэтому Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости к 2025 году подготовить как минимум 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов.

В ходе недавней рабочей поездки в Нью-Йорк я встретился с нашими молодыми соотечественниками, представителями IT-сообщества Digital Nomads. Они работают в крупнейших компаниях США, Европы и конкурентоспособны в глобальном масштабе. Сегодня и в самом Казахстане работает очень много талантливых людей, которые способны создавать продукты международного уровня. Поэтому перед Правительством я ставлю задачу: с одной стороны, поддерживать ребят, где бы они ни работали, а с другой – максимально вовлечь их в цифровизацию нашей страны, – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что в условиях современного информационного общества и цифровой экономики беспрепятственный обмен знаниями важен как никогда прежде. Касым-Жомарт Токаев убежден, что новые идеи и прорывные проекты способны возникнуть только в свободном и гармоничном социуме.

Расцвет информационной цивилизации уже породил такой феномен, как цифровые кочевники. Современные диджитал-номады активно осваивают глобальное кибер- и физическое пространство, создают новые продукты и рынки. Уверен, продуктивный обмен мнениями на сегодняшнем форуме позволит очертить контуры цифрового будущего региона, заложить основы для реализации новых прорывных начинаний на пространстве Евразии, – подытожил президент.