Электронная платформа по микрокредитованию внедрена для удобства фермеров
Одним из приоритетных направлений корпорации является цифровизация процесса кредитования. Для решения этой задачи оптимизированы кредитные продукты и разработана система по онлайн рассмотрению заявок на микрокредиты.
Система поможет потенциальным клиентам, желающим оформить кредит до 6 миллионов тенге по программе "Іскер", сократить сроки сбора документов, уменьшить количество посещений филиала, повысить качество и прозрачность процесса рассмотрения заявок.
Находясь у себя дома, фермер может направить заявку на микрокредит при помощи индивидуального идентификационного номера (ИИН). Автоматизированная система осуществляет проверку на предмет кредитоспособности потенциального заемщика, используя сведения государственных и иных баз данных. При этом проводится онлайн-оценка залогового имущества.
При получении предварительного одобрения фермер направляется в филиал корпорации с документами по залоговому имуществу. Если по каким-либо причинам клиент не получает предварительного одобрения (просроченная задолженность перед банками или другими финансовыми институтами, по налогам, отрицательная кредитная история и т. п.), необходимость посещения филиала отпадает.
Оптимизация бизнес-процессов является одним из важных направлений в деятельности корпорации, – говорит заместитель председателя Правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Руслан Тюлегенов. – Электронный формат рассмотрения заявки минимизирует человеческий фактор. Кроме того, снизилось количество запрашиваемых документов. Процесс онлайн-подачи кредитной заявки займет у фермера не более 10 минут.
Что нужно сделать, чтобы подать заявку на предварительное онлайн-одобрение кредита? Если вы хотите получить финансирование на развитие животноводства или растениеводства, зайдите на платформу и подпишите универсальное согласие. Направьте заявку через личный кабинет. Введите данные залогодателя (ИИН и номер телефона) и получите предварительную онлайн-оценку имущества.
В случае достаточности предлагаемого залогового обеспечения система выдаст уведомление о предварительном одобрении займа и перечень необходимых документов, с которыми необходимо обратиться в областной филиал Аграрной кредитной корпорации.
Дополнительную информацию по онлайн-кредитованию можно получить на сайте.