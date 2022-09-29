Электронная платформа по микрокредитованию внедрена для удобства фермеров

Аграрная кредитная корпорация приступила к приему онлайн заявок на микрокредитование. Это позволит фермерам получить предварительное одобрение кредита, не выходя из дома.

Одним из приоритетных направлений корпорации является цифровизация процесса кредитования. Для решения этой задачи оптимизированы кредитные продукты и разработана система по онлайн рассмотрению заявок на микрокредиты.

Система поможет потенциальным клиентам, желающим оформить кредит до 6 миллионов тенге по программе "Іскер", сократить сроки сбора документов, уменьшить количество посещений филиала, повысить качество и прозрачность процесса рассмотрения заявок.

Находясь у себя дома, фермер может направить заявку на микрокредит при помощи индивидуального идентификационного номера (ИИН). Автоматизированная система осуществляет проверку на предмет кредитоспособности потенциального заемщика, используя сведения государственных и иных баз данных. При этом проводится онлайн-оценка залогового имущества.

При получении предварительного одобрения фермер направляется в филиал корпорации с документами по залоговому имуществу. Если по каким-либо причинам клиент не получает предварительного одобрения (просроченная задолженность перед банками или другими финансовыми институтами, по налогам, отрицательная кредитная история и т. п.), необходимость посещения филиала отпадает.

Оптимизация бизнес-процессов является одним из важных направлений в деятельности корпорации, – говорит заместитель председателя Правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Руслан Тюлегенов. – Электронный формат рассмотрения заявки минимизирует человеческий фактор. Кроме того, снизилось количество запрашиваемых документов. Процесс онлайн-подачи кредитной заявки займет у фермера не более 10 минут.

Что нужно сделать, чтобы подать заявку на предварительное онлайн-одобрение кредита? Если вы хотите получить финансирование на развитие животноводства или растениеводства, зайдите на платформу и подпишите универсальное согласие. Направьте заявку через личный кабинет. Введите данные залогодателя (ИИН и номер телефона) и получите предварительную онлайн-оценку имущества.

В случае достаточности предлагаемого залогового обеспечения система выдаст уведомление о предварительном одобрении займа и перечень необходимых документов, с которыми необходимо обратиться в областной филиал Аграрной кредитной корпорации.