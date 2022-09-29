В Казахстане предлагают заменить для бизнеса уголовные санкции на финансовые

На встрече в Генеральной прокуратуре Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов заявил, что необходимо развивать финансовые меры ответственности по отношению к бизнесменам вместо того, чтобы держать их под стражей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Прокуроры вместе с бизнес-сообществом сегодня обсуждали итоги реализации поручений главы государства по решению проблемных вопросов предпринимателей. Об одной из проблем рассказал Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана.

Важной проблемой является безразборное вовлечение бизнеса в уголовный процесс. Исходя из ранее приведенной статистики по 118 составам, в 2021 году соотношение инициированных уголовных дел и осужденных лиц составило 11 к 1. Иными словами, как минимум 10 из 11 лиц, вовлеченных в уголовный процесс, необоснованно находились под прессингом и испытали все прелести следствия. Мы благодарны Генеральной прокуратуре, что она взяла под пристальный контроль досудебное расследование и выпустила соответствующее указание (по сокращению оснований для возбуждения уголовных дел в отношении бизнеса. – Прим. ред). Это очень хорошее начало. Рустам Журсунов

Тем временем он отметил, что требуется на уровне УПК и приказа Генпрокуратуры по ЕРДР закрепить и развить защитные механизмы, заложенные в указании. На его взгляд, можно было бы создать рабочую группу для выработки соответствующих поправок.

Также, по его словам, тревогу вызывает возможность применения положений по организованной преступности к коммерческим организациям.

Любая компания не может обойтись без руководителя и бухгалтера. Есть менеджеры, юристы, исполнители. При неправильном и тенденциозном толковании признаки компании можно легко трактовать как элементы преступной организации. Это становится удобным механизмом давления. Сразу можно перевести на более тяжкое обвинение, оказывать психологическое воздействие. Более того, можно сразу заключать под стражу, проще говоря, арестовать всех ответственных сотрудников компании. При этом полностью исключается применение залога. Рустам Журсунов

Он привел в пример статистику судебных органов, где 97% санкций – это содержание под стражей. Домашний арест – всего 2%. Из них только в 37 случаях применяются электронные средства слежения, то есть 0,3% от всех санкций.

Напрашивается вопрос: зачем повально содержать людей под стражей? Ведь большинство подозреваемых – не убийцы. Где оценка общественной опасности? Мы убеждены, что между коммерческой компанией и преступной группой не должно быть "знака равенства" и априори не должно быть подозрения и обвинения сотрудников компании. Такой подход есть в России, это нашло отражение в уголовном законодательстве в 2020 году. Так, статья 210 говорит о том, что нельзя относить руководителей и работников компании к преступному сообществу только из-за наличия организованной структуры компании. Считаем необходимым перенять этот опыт и включить подобные положения в наш Уголовный кодекс. Рустам Журсунов

По его мнению, провинившихся бизнесменов нужно больше наказывать "штрафом", чем тюремным заключением. Если человек нарушил закон, нанес ущерб, то пусть заплатил бы в 2-3 раза больше, чем получил бы криминальной выгоды. Зато он сохранится как субъект экономики, сохранит рабочие места, будет платить налоги, приносить пользу обществу и государству. То есть должна быть развита система финансовых уголовных наказаний.

Мы говорим не обо всех правонарушениях, а только о тех, которые связаны с предпринимательством. Вместо лишения свободы следует ввести кратные штрафы для представителей бизнеса. Такой подход применяется по делам о взяточничестве. Бизнес в регионах спрашивает: почему коррупционеров штрафуют и отпускают, а предпринимателей сажают? Честно говоря, мы не знаем, что ответить. Поэтому предлагаем развивать финансовые меры ответственности. Следует ввести альтернативные виды наказания – в первую очередь кратный штраф, а если не заплатил – то лишение свободы. Рустам Журсунов

Конечно же, эта схема не должна распространяться на рецидивистов, считает Рустам Журсунов.