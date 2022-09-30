Доллар слегка подрос на торгах 30 сентября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 476,71 тенге (+0,07), сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 8,30 тенге (+0,06).

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 67,13 тенге (+0,63).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 462,2 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476,5-480 тенге, евро – 465-470 тенге, рос. рубль – 7,25-7,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 30 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent понизилась на 0,63% и составила 87,93 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь снизилась на 0,5% и составила 80,82 доллара за баррель.