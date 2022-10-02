Австралия расширила санкции против России

Канберра ввела дополнительные ограничения в отношении 28 лиц из-за проведенных референдумов в самопровозглашенных ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, сообщает Zakon.kz.

Дополнительные санкции и запреты на поездки ввели в отношении 28 высокопоставленных чиновников, сообщается на сайте МИД Австралии.

Новые запреты включают в себя целевые финансовые санкции и запрет на въезд этих лиц в страну из-за "фиктивных референдумов, проведенных на территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской области", следует из заявления МИД.

В заявлении отмечается, что дополнительные санкции представляют собой "усиление решительного протеста Австралии". Канберра намерена "координировать" действия в этом направлении со своим партнерами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал в Кремле договоры о вхождении в состав России самопровозглашенных ДНР, ЛНР и территорий Херсонской и Запорожской областей.