Номер телефона Лиз Трасс хакеры продают за 10 долларов

Британские СМИ пишут, что хакеры украли личные данные членов британского кабинета министров и выставили на продажу в интернете, в частности, номер мобильного телефона премьер-министра Великобритании Лиз Трасс можно купить менее чем за 10 долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, личные номера мобильных телефонов премьер-министра и 25 членов ее кабинета министров продаются в интернете.

По данным газеты, на теневом американском сайте размещены телефонные номера и личные данные Лиз Трасс, главы минфина Квази Квартенга, министра обороны Бена Уоллеса, главы МИД Джеймса Клеверли, министра внутренних дел Суэллы Браверман, лидера лейбористов Кира Стармера и многих других. За доступ к информации взимается плата всего лишь в размере 6,49 фунтов, то есть чуть более 7 долларов США.

Как отмечают специалисты по кибербезопасности, выложенную в сеть информацию могут использовать с целью шпионажа. В свою очередь в канцелярии британского кабинета министров заявили, что часть данных устарела. По данным ведомства, проводится соответствующее расследование.