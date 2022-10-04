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Серийных аферистов выявили в Шахтинске

В Шахтинске задержали аферистов Фото: Zakon.kz
Во время досудебного расследования по статье 190 УК РК “Мошенничество”, полицейские установили причастность подозреваемых к десяти аналогичным преступлениям, сообщает Zakon.kz.

Серийных аферистов, выдававших себя за сотрудников банка, задержали полицейские Шахтинска.

В отдел полиции города Шахтинска Карагандинской области обратился 51-летний мужчина.

Он сообщил, что стал жертвой мошеннических действий неких лиц. Выяснилось, потерпевшему на сотовый телефон позвонили неизвестные и представились сотрудниками одного из банков.

По их словам, якобы кто-то, используя данные мужчины, пытается оформить кредит, и чтобы задержать мошенника, необходимо срочно взять в банке ссуду и застраховать счет.

Потерпевший исполнил все требования злоумышленников, под контролем которых перевел на свой счет 1,8 млн тенге. Причем данная сумма тут же исчезла, только тогда мужчина понял, что попался на уловку мошенников.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемых – двух мужчин в возрасте 25 и 35 лет.

Это произошло, когда злоумышленники в одном из специализированных магазинов оформляли товарный кредит.

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