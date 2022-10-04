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ЦИК вернула в бюджет 1,6 млрд тенге, сэкономленных на референдуме

ЦИК вернул в бюджет 1,6 млрд тенге, сэкономленных на референдуме Фото: Zakon.kz
Центральная избирательная комиссия Казахстана возвратила в республиканский бюджет 1,6 млрд тенге из 16,5 млрд тенге, ранее выделенных на республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, проведенный 5 июня 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в публикации на сайте ЦИК РК, средства были сэкономлены за счет оптимизации госзакупок и фактического выхода на работу членов избирательных комиссий.

В Казахстане 5 июня прошел республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию страны.

7 июня были озвучены итоги референдума. Согласно данным центральной комиссии референдума, всего в голосовании приняли участие 7 985 769 казахстанцев, или 68,05%. Голосование длилось с 07:00 до 20:00.

8 июня Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" вступил в силу.

С изменениями и дополнениями в Конституцию РК, поддержанными гражданами страны на референдуме 5 июня, можно ознакомиться здесь.

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