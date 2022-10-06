Алихан Смаилов выступил на Каспийском экономическом форуме в Москве

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, выступая на форуме в Москве отметил, что Каспийский регион имеет богатую историю, многообразную культуру и большие природные запасы, сообщает Zakon.kz.

Вместе с тем, по его словам, Каспий играет важную роль в развитии международной торговли в силу своего географического расположения и уникального транзитного потенциала.

Казахстан наметил большие планы по формированию трансграничных хабов, которые увеличат потенциал транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Это морские порты Актау и Курык, сухой порт "Хоргос", Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" и другие. Алихан Смаилов

Также, как отмечено в публикации на сайте главы правительства, премьер-министр акцентировал внимание на инициативе главы государства о создании Прикаспийского продовольственного хаба.

При этом он отметил, что для полного раскрытия потенциала межрегиональной торговли необходимо улучшать транспортную связанность региона. Так, например, порт Актау может стать узловым на маршруте "Индия – страны Персидского залива – Иран – Казахстан – Россия".

Фото: primeminister.kz

Кроме того, Алихан Смаилов заявил о необходимости развития и синхронного устранения "узких" мест на Транскаспийском международном транспортном маршруте для расширения грузопотоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.

Сегодня мы выступили с инициативой: договорились с коллегами о том, что начнем эту работу уже сейчас. Разработаем соответствующую дорожную карту и приступим к расширению потенциала наших транзитных маршрутов, — сказал он.

Еще одним важным аспектом сотрудничества премьер-министр назвал обеспечение региональной энергетической безопасности. В этом направлении главными приоритетами становятся глубокая переработка нефти и газа.

Сегодня Казахстан совершенствует законодательную базу и создает более привлекательные условия для инвестиций в недропользование. До конца года будет внедрен Улучшенный модельный контракт, который предусматривает фискальные и регуляторные преференции для сложных нефтегазовых проектов на суше и на море. Алихан Смаилов

Кроме того, по его словам, созданы благоприятные условия для реализации перспективных проектов в нефтегазохимии. В частности, предусмотрены значительные меры господдержки и преференции в рамках специальной экономической зоны в Атырауской области.

Немаловажную роль, по мнению премьер-министра, играет и взаимодействие в сфере экологии, так как в прибрежных зонах Каспия проживает более 15 млн человек.

Сохранение экологического баланса является важнейшей задачей для наших стран. Проблемы моря связаны с истощением его биологических ресурсов, рисками серьезного загрязнения в результате добычи сырья и транспортировки грузов. В этой связи призываем поддержать возобновление деятельности Каспийской экологической программы. Алихан Смаилов

В завершение Алихан Смаилов призвал страны региона активизировать совместные шаги в сфере туризма: принять меры по запуску комбинированных туров, развитию круизного туризма и либерализации визово-миграционных режимов.

Правительством Казахстана также ведется работа по созданию на побережье Каспия благоприятного туристского климата. В частности, до 2025 года планируется реализовать 15 инвестиционных проектов на сумму более 360 млн долларов, — отметил он.

Премьер-министр добавил, что ключевым шагом для развития регионального туризма стала подготовка соответствующего соглашения между странами бассейна Каспийского моря.

Предлагаем активизировать работу по его скорейшему подписанию, — заключил Алихан Смаилов.

Участие во втором КЭФ принимают более 1000 делегатов из стран каспийской "пятерки", а также Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.