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Угроза порчи на смерть привела к поножовщине в Алматы

приговор Фото: Zakon.kz
Алматинка нанесла ножевое ранение знакомой из-за угрозы о том, что на ее ребенка наложена порча на смерть, сообщает Zakon.kz.

Причиной конфликта стал звонок нетрезвой женщины и фраза: «Твой ребенок погибнет из-за порчи, которую я навела через знахаря, которому заплатила за это 30 тыс. тенге».

Конфликт произошел 12 февраля 2022 года. Обвиняемая приехала домой к потерпевшей, которая была пьяна. В порыве гнева женщина схватила кухонный нож и ударила им знакомую в область поясницы.

Рассмотрев уголовное дело, Ауэзовский районный суд города Алматы признал гражданку Анну К. виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ч.1 ст.106 УК РК. Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Потерпевшая сторона в суд не явилась.Пресс-служба Ауэзовского районного суда города Алматы

Суд приговорил Анну к ограничению свободы сроком на 3 года, назначив пробационный контроль.

Отмечается, что при назначении наказания суд учел смягчающие вину обстоятельства – признание вины и чистосердечное раскаяние, наличие малолетнего ребенка и беременность подсудимой.

Приговор вступил в законную силу.

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