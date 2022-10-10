Студенты Петропавловска собрали почти тонну мусора в Мещанском лесу

В Петропавловске отгремели шумные летние пикники на природе и в дело вступают экоактивисты, которые отправляются в Мещанский лес на окраину города. Ребята работают на общественных началах. Почему молодые люди не отказываются убирать за кем-то мусор, выяснял корреспондент Zakon.kz.

На севере страны стоят последние осенние погожие деньги. Сегодняшний сухой и теплый день дорог, как желанный подарок. Но целых полторы сотни местных мальчишек и девчонок потратили его на то, чтобы… копаться в чьем-то мусоре.

Уже не брезгуют и не обижаются на народ

– Такой день прекрасный, могли бы пикник устроить, в парке погулять. А вы чужие пустые бутылки и мусор по лесу собираете. Не жалко на это тратить время?

– Так мы на природе! Как раз и наслаждаемся последним осенним теплом, складывая в мешок очередную охапку бутылок и пустых целлофановых пакетов, – отвечает юноша с доброжелательной улыбкой.

– Ребята, это же чужая грязь. Стаканчики одноразовые, тряпки какие-то. Не противно за кем-то убирать?

– Норм, – не отвлекаясь от разбора завалов, оставленных после чьей-то загородной гулянки, на подростковом сленге заверяет парнишка в рабочих перчатках.

Фото: Zakon.kz

Судя по настроению окружающих ребят, которые дружно сгребают следы минувших праздников горожан из леса и ближайшего берега, складывается впечатление, что эти молодые люди и правда не брезгуют. И нет никакой напыщенной показухи. Просто берут и делают. Им даже весело. Они общаются друг с другом, о чем-то разговаривают. Как стая воробьев разлетелись по лесу и стрекочут, переворачивают листву в поисках мусора, пакуют в мешки и спешат с ними на полянку, где моментально растет гора уже собранного мусора.

Добро исключительно за идею

По словам и.о руководителя КГУ "Молодежный ресурсный центр акимата города Петропавловска" Алины Айбасовой, ребята-волонтеры убирают излюбленные места отдыха петропавловцев регулярно.

Сначала весной – перед началом сезона массового отдыха и пикников, а потом уже – осенью, после закрытия того же сезона гулянок на природе. За свою работу молодые люди, убирающие на природе, не получают ни тенге и в молодежном центре становятся волонтерами на добровольной основе.

Даже статус "экоактивистов" у этих ребят хоть де-факто и реальный, но де-юре – формальный. Все они – просто студенты учебных заведений Петропавловска.

Фото: Zakon.kz

В общей сложности за несколько часов в этот раз ребята-волонтеры собрали 50 мешков. Это около тонны мусора.

Это же наш лес! Но, знаете, так и хочется сказать, что все мы отдыхаем, все любим шашлыки, лес и все такое. Но, люди, разве трудно собрать за собой свой мусор в пакет и увезти? – задает риторический вопрос Алина Айбасова, который, конечно же, остается без ответа.

Волонтеры не скрывают, что работают за идею и, убирая чужую грязь, они очень надеются, что люди, приезжающие в этот лес, все-таки будут беречь, если и не их труд, то хотя бы красоту родной природы.

Фото: Zakon.kz

Мещанский лес – жемчужина этого края.

Фото: Zakon.kz

Петропавловцы при каждой возможности едут сюда, чтобы насладиться чистотой и великолепием природы. Но при этом забывают, что брошенным бутылкам и прочим следам бурного отдыха там не место.