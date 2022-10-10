Жуматай Алиев второй раз баллотируется в президенты

Жуматай Алиев второй раз подал заявку на участие в выборах президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как и в 2019 году, его выдвинуло ОО "Халык демографиясы".

Отметим, что в прошлый раз Алиев не смог сдать тест на знание казахского языка. 19 ошибок насчитали эксперты в его сочинении на тему "Государство и религия".

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Комиссия, всесторонне обсудив ответы претендента, пришла к выводу, что он не полностью владеет государственным языком.

С 2001 по 2008 год Алиев занимал различные должности в Ассамблее народа Казахстана. Также он занимал должность депутата Мажилиса Парламента.