В Таразе прошла научно-практическая конференция

В Таразе в рамках празднования 90-летия народного писателя, общественного деятеля, корифея журналистики Шерхана Муртазы состоялась научно-практическая конференция "Шерхантаным: қазіргі қазақ әдебиеті мен қазақ баспасөзінің даму тенденциялары".

Модератором выступил депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Мейрамбек Толепберген.

С приветственным словом к участникам конференции обратился аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

В этом году страна отмечает 90-летие нашего прославленного земляка, поистине народного писателя, патриарха казахстанской журналистики Шерхана Муртазы. Именем Шерага назван центр "Руханият және тарихтану", расположенный в историко-культурном комплексе "Көне Тараз", Дом печати, четыре школы и Международный Таразский инновационный институт носят его имя. Его именем также назовут одну из улиц в областном центре. И это лишь малая дань заслугам государственного и общественного деятеля. Шерхан Муртаза выражал мысли и чаяния народа. Народ почитал его за честность и справедливость, высокое писательское мастерство, ласково называя его "Шераға". Нуржан Нуржигитов

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали подчеркнул, что жизненный и творческий путь писателя является примером беззаветного служения народу.

Шерхан Муртаза внес колоссальный вклад в развитие нашей культуры, активно участвовал в политической и общественной жизни страны, думая о том, чтобы служить стране в интересах государства. Дархан Кыдырали

Приветствия в адрес участников конференции направили председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, министр науки и высшего образования РК Нурбек Саясат.

Встреча собрала представителей научных кругов, государственных и общественных деятелей, профессоров и преподавателей разных вузов, представителей творческой интеллигенции страны. Выступили государственные и общественные деятели Омирбек Байгелди, доктор исторических наук Мамбет Койгельды, лауреат Государственной премии РК Калижан Уалихан, заместитель председателя Союза писателей РК Бауыржан Жакып, профессор ЕНУ имени А.Гумилева Есим Гарифолла, депутат Мажилиса Парламента РК Дархан Мынбай, писатель, публицист, лауреат Международной премии "Алаш" Амирхан Мендеке, общественный деятель Оразкуль Асангазыкызы.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Участники говорили о многогранной деятельности Шерхана Муртазы, о его участии в глубоких преобразованиях политической и общественной жизни страны, огромном вкладе в развитие литературы и журналистики, обсуждали­ влияние его литературного наследия на духовно-нравственное воспитание молодежи.

В ходе конференции состоялась презентация 5-томного сборника произведений народного писателя и его книги "Ауылды, сені сағынам…".

Шерхан Муртаза избирался депутатом Верховного Совета и Мажилиса Парламента РК, был главным редактором республиканских газет "Қазақ әдебиеті", "Социалистiк Қазақстан", председателем Госкомитета по телевидению и радиовещанию, лауреатом Государственной премии Казахстана, почетным гражданином Жамбылской области.

Кроме того, Шерхан Муртаза — народный писатель Казахстана, автор романов, повестей, пьес, рассказов. Его перу принадлежат романы "Қара маржан", "Қызыл жебе», знаменитые пьесы "Сталинге хат" ("Письмо Сталину") и "Бесеудің хаты" ("Письмо пяти"), повести "Табылғанан теңiз", "Бұлтсыз найзағай", 2Белгiciз солдаттың баласы", "Мылтықсыз майдан".

Произведения выдающегося казахского писателя переведены на многие языки мира.