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В Таразе родились девочки-тройняшки

тройня Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Жамбылской области
В перинатальном блоке Жамбылской областной многопрофильной больницы города Тараза в семье Абдуллаевых из села Жалпак тобе родились тройняшки, сообщает Zakon.kz.

Глава семьи Алинур Абдуллаев работает супервайзером. Мать Умида Аширова – лаборантом. Вместе с супругом они воспитывают двух дочерей: 7-летнюю Айлану и 4-летнюю Амелию.

Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения региона, беременность оказалась полна сюрпризов для семьи. В третий раз молодая женщина забеременела сразу тройней.

Девочки-тройняшки появились на свет раньше срока – на 35-й неделе беременности. Вес малышек при рождении был 1980, 2120 и 2020 г. Их назвали красивыми именами – Айлин, Алия и Элиф. После рождения недоношенные дети были переведены в отделение неонатологии для дальнейшего обследования и выхаживания.Пресс-служба Управления здравоохранения Жамбылской области

Жизни малышек ничего не угрожает, за ними организован специальный уход. Детки находятся с матерью, которая обучается уходу за малышами, грудному вскармливанию и купанию детей.

Проводится консультирование матери по вопросам грудного вскармливания, уходу за маловесными новорожденными, а также обучению опасным симптомам. Таким образом, в молодой семье, ставшей в одночасье многодетной, будут расти пять дочерей, – рассказали в пресс-службе.
Елена Беляева
Жамбылская область Тараз
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