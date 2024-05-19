Рыбалка, прогулка по парку и активные игры: как астанчане проводят выходные
Погода в Астане переменчивая – солнечные дни резко сменяются пасмурными. Но это не мешает астанчанам совершать прогулки на свежем воздухе, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Излюбленное место для активного отдыха астанчан – центральный парк.
Фото: Zakon.kz
Здесь можно встретить такую вот мирно плавающую утку.
Фото: Zakon.kz
Сюда же приходят горожане порыбачить.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Некоторые выбирают активный отдых.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Где в Астане можно сделать красивые весенние фото, можно прочитать здесь.
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