Рыбалка, прогулка по парку и активные игры: как астанчане проводят выходные

Погода в Астане переменчивая – солнечные дни резко сменяются пасмурными. Но это не мешает астанчанам совершать прогулки на свежем воздухе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: