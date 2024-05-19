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Рыбалка, прогулка по парку и активные игры: как астанчане проводят выходные

, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 13:06
Погода в Астане переменчивая – солнечные дни резко сменяются пасмурными. Но это не мешает астанчанам совершать прогулки на свежем воздухе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Излюбленное место для активного отдыха астанчан – центральный парк.

выходные, город, прогулка , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 13:06

Фото: Zakon.kz

Здесь можно встретить такую вот мирно плавающую утку.

Астана, выходные, прогулка , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 13:06

Фото: Zakon.kz

Сюда же приходят горожане порыбачить.

Астана, выходные, прогулка , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 13:06

Фото: Zakon.kz

Астана, выходной, прогулка, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 13:06

Фото: Zakon.kz

Некоторые выбирают активный отдых.

столица, отдых, прогулка , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 13:06

Фото: Zakon.kz

Астана, выходные, прогулка , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 13:06

Фото: Zakon.kz

Где в Астане можно сделать красивые весенние фото, можно прочитать здесь.

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