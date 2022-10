Джонни Депп снова будет судиться

Джонни Деппу снова предстоит судебное разбирательство. На этот раз он и британский гитарист Джефф Бек подали в суд на фольклориста Брюса Джексона за то, что тот обвинил их в плагиате, сообщает Zakon.kz.

Тот позволил себе заявить, что Депп и Бек в песне Sad Motherfuckin' Parade использовали строчки из стихотворения под названием Hobo Ben, пишет Rolling Stone.

Это старое стихотворение, которое он опубликовал в своей книге 1974 года о тостах Get Your Ass in the Water and Swim Like Me. Автор этого стихотворения неизвестен, но, по словам Джексона, он услышал его от заключенного тюрьмы штата Миссури по имени Слим Уилсон.

Ни Джексон, ни Уилсон не были названы Беком и Деппом в качестве авторов текста. Джонни и Джефф не признали себя виновными в плагиате и подали иск за такое обвинение.

В Sad Motherfuckin’ Parade и Hobo Ben несколько раз встречаются дословные повторения. Ни Джексон, ни Уилсон не указаны как соавторы текста песни, но музыканты не против сделать это, если появится необходимость.

Депп и Бек подали иск против Джексона с требованием возместить убытки и услуги адвокатов, а также выступить с заявлением о том, что музыканты не нарушали авторские права. В их документе говорится, что Джексон "не владеет авторскими правами на слова" Hobo Ben, поскольку у стихотворения нет всем известного автора, и что профессор владеет авторскими правами только на свои собственные записи, а их артисты не нарушали.

В ответ на иск Джексон заявил, что Депп и Бек "подали в суд на человека, которого они обокрали и который поймал их на этом". Джексон отправил музыкантам письма, в которых утверждал, что "интонация, тональность и ритм" их песни совпадают со сделанной фольклористом звукозаписью прочтения Уилсоном стихотворения.

С моей точки зрения, это похоже на судебные разборки грабителя и домовладельца, потому что первый порезал руку об осколок от окна, когда пытался проникнуть внутрь. Брюс Джексон

Позже Депп и Бек признались, что стихотворение и их Sad Motherfuckin' Parade местами могут быть похожи, но песня все еще остается "оригинальным авторским и творческим произведением". Музыкальный дуэт также обвинил Джексона в "старомодном вымогательстве", а Джексон в ответ отметил, что никогда не предъявлял музыкантам "каких-либо официальных финансовых требований".