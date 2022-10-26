Глава Нацбанка назвал три фактора, повлиявших на повышение базовой ставки

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Галымжан Пирматов перечислил три фактора, повлиявших на решение Комитета по денежно-кредитной политике по повышению базовой ставки до уровня 16% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п. п., сообщает Zakon.kz.

Глава Нацбанка более подробно рассказал о факторах принятого решения.

Первое. Динамика текущей и ожидаемой инфляции

Он отметил, что инфляция в годовом выражении достигла 17,7%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который ускорился до 22,2%.

В структуре продовольственной инфляции наибольший рост цен наблюдается на яйца, растительные масла, мясо птицы, хлебобулочные изделия, крупы и молочную продукцию. При этом определенное дезинфляционное воздействие оказало сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. Галымжан Пирматов

По его данным, инфляция непродовольственных товаров в сентябре ускорилась до 17%. Значительно повысилась стоимость мебели, моющих и чистящих средств, товаров для ведения домашнего хозяйства, твердого топлива и обуви.

Годовые темпы роста цен на платные услуги, по словам главы Нацбанка, достигли 12,3%. Основной вклад внес рост стоимости аренды, образования, отдельных видов услуг ЖКХ.

Устойчивость роста годовой инфляции демонстрируется в высоких показателях базовой инфляции, которая в сентябре достигла 19,7%. Это подтверждает высокие темпы роста цен по широкому кругу товаров и услуг. Галымжан Пирматов

Ускорение темпов роста потребительских цен, как отметил глава Нацбанка, наблюдается по всем метрикам. Так, в последние месяцы устойчиво растет сезонно-очищенная инфляция. Ее аннуализированный показатель после замедления в июле до 17,7% в августе подрос до 23,2%, ускорившись в сентябре до 26,8%.

Инфляционные ожидания населения продолжают ускоряться. Медианная оценка ожидаемой на год вперед инфляции в сентябре текущего года составила 16,9%. Респонденты обуславливают это ожидаемым изменением цен на продукты питания и ГСМ, внешними событиями, а также изменением обменного курса. Это ускорение происходит на фоне миграционного шока, который, несмотря на свой потенциально временный характер, оказывает значительное влияние на инфляционные ожидания. Галымжан Пирматов

По результатам макроэкономического опроса среди представителей экспертного сообщества Нацбанк также видит существенный рост ожиданий по будущей инфляции: в 2022 году – до 18,5% по сравнению с 15,1% в предыдущем опросе в августе и 11% – в 2023 году, что выше на 2,2 п.п. по сравнению с августовским опросом.

Второе. Факторы внутренней экономики

Одним из ключевых проинфляционных факторов в экономике остается существенное фискальное стимулирование, опирающееся на активное использование средств из Нацфонда в условиях высоких цен на нефть. Активная фискальная политика отражается на инфляции через воздействие на рост денежной массы. С начала года она выросла на 7,9%, или 2,4 трлн тенге. Расходы государственного бюджета растут быстрыми темпами, опережающими инфляцию. Галымжан Пирматов

По его словам, параметры потребительского спроса на фоне роста инфляционных процессов сохраняют устойчивую динамику.

Объемы номинального розничного товарооборота по итогам девяти месяцев выросли на 15,7% в сравнении с прошлым годом. Дополнительное проинфляционное давление со стороны спроса создает рост потребительских кредитов физическим лицам. За девять месяцев их выдача выросла на 21,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Рост ВВП за девять месяцев текущего года составил 2,8% и соответствует нашим прогнозам. Замедление деловой активности происходит в основном за счет слабой динамики в горнодобывающей отрасли. Она обусловлена проведением ремонта на основных месторождениях страны и аварией на заводе Кашаган. Положительный вклад вносят обрабатывающая промышленность, торговля, информация и связь, транспорт и сельское хозяйство.

Явной тенденции отклонения динамики развития экономики от наших прогнозов не наблюдается. Рост ВВП будет обеспечиваться положительной траекторией внутреннего спроса и реального экспорта на фоне сложившейся ценовой конъюнктуры и восстановления темпов роста производства нефти к концу года. При этом риски для устойчивого развития казахстанской экономики лежат в плоскости растущих инфляционных процессов. Галымжан Пирматов

Третье. Внешнеэкономическая конъюнктура

Как отметил глава НБК, ситуация во внешнем секторе остается в значительной степени неопределенной. Мировые цены на продовольствие продолжают снижаться. Индекс ФАО в сентябре текущего года снизился на 1,1%. Причиной послужило падение цен на растительные масла, которое нивелировало рост стоимости зерновых культур. Повышение цен на пшеницу связано с опасениями касательно возможности вывоза зерна из украинских черноморских портов и погодных условий в Аргентине и США.

Потребительская инфляция в мире все еще находится на высоких уровнях. Двузначные темпы роста цен наблюдаются не только в развивающихся, но и в ряде развитых экономик. В подобных условиях ведущие центральные банки, эмитирующие резервные валюты, продолжают ужесточение монетарных условий. Для нас это означает рост рисков усиления давления на обменный курс тенге. Соответственно, требуются меры по обеспечению привлекательности тенговых активов через повышение базовой ставки.

На мировом рынке нефти наблюдается наличие разнонаправленных факторов, оказывающих влияние на цены. Понижательное давление вызвано ухудшением прогнозов по спросу, а также ростом запасов в США. Поддерживают рост цен перебои с поставками со стороны России и некоторых стран Ближнего Востока, а также снижение общей квоты добычи нефти странами ОПЕК+. По прогнозам Управления энергетической информации США, цена на Brent в среднем составит 93 доллара за баррель в четвертом квартале текущего года и 95 долларов за баррель – в 2023 году.

Национальный банк принимает решения по денежно-кредитной политике в соответствии со своим мандатом на основе выверенного анализа текущей ситуации и наиболее вероятной оценки будущих перспектив. Задача по поддержанию ценовой стабильности является для нас приоритетной. Галымжан Пирматов

По его словам, сейчас это особенно важно, так как высокая инфляция в первую очередь негативно влияет на наиболее уязвимые слои населения, отражаясь на возможностях по обеспечению достойного качества жизни. Соответственно, необходима более решительная реакция со стороны денежно-кредитной политики, которая поддержит стоимость тенговых активов и сохранит доверие к национальной валюте.

В рамках следующего решения наши прогнозные оценки по инфляции и другим макроэкономическим показателям будут пересмотрены. Кроме того, будет проведена более точная оценка уровня базовой ставки, который необходим для обеспечения планомерного снижения инфляции в 2023 году. В случае, если размер текущего повышения базовой ставки окажется недостаточным, Национальный банк будет рассматривать возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий. Вероятность такого сценария оценивается как высокая. Галымжан Пирматов

Немаловажным фактором для Нацбанка также станет динамика инфляционных ожиданий субъектов экономики и баланс рисков во внешней и внутренней среде.

Подчеркну, что с учетом ожидаемой до конца года инфляции и оценок текущих денежно-кредитных условий у нас имеется потенциал для повышения базовой ставки. Галымжан Пирматов

Решение о повышении базовой ставки до 16%, как пояснил глава НБК, принято на фоне значительного ускорения инфляции, в результате которого рост цен формируется существенно выше траектории прогнозных оценок Нацбанка. Он напомнил, что Нацбанк ожидал формирования инфляции в диапазоне 16-18% к концу текущего года.

Превышение факта над прогнозом в сентябре, как отметил Галымжан Пирматов, стало результатом ускорения инфляционных ожиданий, устойчивых компонентов инфляции на фоне положительного фискального импульса, высокой внешней инфляции, разрыва цепочек поставок, продолжающегося переноса внешней инфляции, в том числе в результате сохраняющегося крепкого курса российского рубля, а также роста издержек производства.

По его словам, наблюдаются явные признаки устойчивого роста инфляции. В подобных условиях ее возрастающий тренд несет риски принятия затяжного характера.

Все это является четким сигналом необходимости более решительных мер, направленных на ужесточение денежно-кредитных условий. Крайне важно не допустить продолжительного существенного отклонения реальной базовой ставки от своего равновесного значения. Это потенциально может привести к утере контроля над инфляционными процессами и снизит возможности стабилизации инфляции в последующие годы. Галымжан Пирматов

Текущее решение, по его мнению, соответствует предпосылкам, которые указывались ранее в коммуникациях Нацбанка.

Оно следует принципу опережающей реакции денежно-кредитной политики, корректирует траекторию ставки, чтобы не допустить дальнейшего роста инфляционных ожиданий. Галымжан Пирматов

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 декабря в 14:00 по времени Астаны.

Ранее стало известно, что Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана (НБК) принял решение с 27 октября повысить базовую ставку до уровня 16%.

С начала 2022 года Национальный банк Казахстана уже пятый раз повышает базовую ставку. 24 января она была повышена до 10,25%, 24 февраля – до 13,5%, 25 апреля – до 14%, 25 июля – до 14,5%.