Токаев провел встречу с Мирзиёевым

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президенты обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства.

Собеседники также обменялись мнениями по итогам встречи глав государств Центральной Азии с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Глава нашего государства поблагодарил лидера Узбекистана за участие во встрече и содержательное выступление.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев высоко оценил проведение данной встречи и поблагодарил президента Казахстана за организацию мероприятия. Он отметил, что участникам встречи удалось обсудить наиболее актуальные проблемы региона и пути их решения.

Ранее в резиденции Акорда состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который прибыл в Казахстан 26 октября с официальным визитом. Также они провели брифинг для представителей СМИ.

Главы государств Центральной Азии сделали совместное заявление.