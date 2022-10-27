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Токаев провел встречу с Мирзиёевым

президенты Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президенты обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства.

Собеседники также обменялись мнениями по итогам встречи глав государств Центральной Азии с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Глава нашего государства поблагодарил лидера Узбекистана за участие во встрече и содержательное выступление.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев высоко оценил проведение данной встречи и поблагодарил президента Казахстана за организацию мероприятия. Он отметил, что участникам встречи удалось обсудить наиболее актуальные проблемы региона и пути их решения.

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Ранее в резиденции Акорда состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который прибыл в Казахстан 26 октября с официальным визитом. Также они провели брифинг для представителей СМИ.

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