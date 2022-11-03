Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Генпрокуратуре заявили, что по итогам расследования ЧП в Шахтинске будут приняты меры

: В Генпрокуратуре заявили, что по итогам расследования будут приняты решения Фото: pxhere
Заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев в кулуарах сената заверил, что по итогам расследования ЧП в Шахтинске будут приняты процессуальные решения и будут приняты соответствующие меры, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асет Чиндалиев завил, что в настоящее время со стороны правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении горных работ.

Расследование идет, по итогам результата будут приняты процессуальные решения и соответствующие меры будут приняты. Пока не могу сказать, кто понесет наказание Асет Чиндалиев

3 ноября 2022 года примерно в 3:00 в городе Шахтинске, АО "Арселор Миттал Темиртау", на шахте им. Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. В результате ЧП погибли пять работников, четверо были доставлены в больницу.

Полиция начала расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Директор угольного Департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Арман Калыков сказал, что семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте.

В связи с происшествием на шахте министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин выехал на место ЧС, где возглавит специальную комиссию, которая будет расследовать аварию. По результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия.

Читайте также

Двоих пострадавших при ЧП в Шахтинске готовят к операции

Опубликован список погибших при аварии на шахте в Шахтинске

Спасатели рассказали подробности трагедии на шахте в Шахтинске

Мадина Мамырханова
Генеральная прокуратура Карагандинская область Шахтинск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Досаев обратился с призывом к алматинцам
Досаев обратился с призывом к алматинцам
дорога
Метель, гололед и ветер ожидаются в Казахстане в четверг
дни отдыха планируют перенести в июле 2023 года
В Казахстане планируют перенести дни отдыха в июле 2023 года
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления