В Генпрокуратуре заявили, что по итогам расследования ЧП в Шахтинске будут приняты меры
Асет Чиндалиев завил, что в настоящее время со стороны правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении горных работ.
Расследование идет, по итогам результата будут приняты процессуальные решения и соответствующие меры будут приняты. Пока не могу сказать, кто понесет наказание Асет Чиндалиев
3 ноября 2022 года примерно в 3:00 в городе Шахтинске, АО "Арселор Миттал Темиртау", на шахте им. Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. В результате ЧП погибли пять работников, четверо были доставлены в больницу.
Полиция начала расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
Директор угольного Департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Арман Калыков сказал, что семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте.
В связи с происшествием на шахте министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин выехал на место ЧС, где возглавит специальную комиссию, которая будет расследовать аварию. По результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия.