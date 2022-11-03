В Генпрокуратуре заявили, что по итогам расследования ЧП в Шахтинске будут приняты меры

Заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев в кулуарах сената заверил, что по итогам расследования ЧП в Шахтинске будут приняты процессуальные решения и будут приняты соответствующие меры, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асет Чиндалиев завил, что в настоящее время со стороны правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении горных работ.

Расследование идет, по итогам результата будут приняты процессуальные решения и соответствующие меры будут приняты. Пока не могу сказать, кто понесет наказание Асет Чиндалиев

3 ноября 2022 года примерно в 3:00 в городе Шахтинске, АО "Арселор Миттал Темиртау", на шахте им. Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. В результате ЧП погибли пять работников, четверо были доставлены в больницу.

Полиция начала расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Директор угольного Департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Арман Калыков сказал, что семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте.

В связи с происшествием на шахте министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин выехал на место ЧС, где возглавит специальную комиссию, которая будет расследовать аварию. По результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия.