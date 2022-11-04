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Курсы валют на 5-6 ноября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 464,49 тенге (+0,62), сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 63,97 тенге (+0,83).

Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 7,49 тенге.

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 452,1 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465-469 тенге, евро – по 455-461 тенге, российские рубли – по 7,13-7,33 тенге.

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Лариса Черненко
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