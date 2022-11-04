В Шахтинске и Абае готовятся к похоронам погибших шахтеров

Пятеро погибли, четверо бурильщиков находятся в Карагандинской областной больнице. Они пострадали накануне во время взрыва газа на предприятии компании "Арселор Миттал Темиртау" (АМТ), сообщает Zakon.kz.

Врачи уже вторые сутки борются за жизнь четверых горняков. Выживших при ЧП в Шахтинске доставили санавиацией сразу после того, как подняли из лавы, уточняет телеканал "Астана". Диагноз – отравление газом и травмы головы.

Пострадавшим провели операции. Известно, что пациенты находятся в реанимационном отделении, они в сознании, сняты с аппаратов ИВЛ. Однако состояние все еще стабильно тяжелое.

Отмечается, что 7 шахт Карагандинского региона компании "Арселор Миттал Темиртау" вернулись к плановой работе. Их приостанавливали на сутки. Однако шахта имени Ленина по-прежнему закрыта. Правительственная комиссия расследует причины выхлопа метана. Правда, спуститься на глубину 800 м специалисты пока не могут. До сих пор идет проветривание и откачка воды из скважины.

В Шахтинске и Абае тем временем готовятся к похоронам пяти молодых шахтеров. Жумат Хамитжанов оплакивает своего племянника Армана Кашкея. Рассказал, что у парня остались маленький сын и жена.

Арман такой парень... спортсмен, не пьющий, не курящий. Вот такой человек! Красивый! Берут же лучших людей на тот свет... качества у него честности, благородности, откровенности. Человек от Бога данный! Я тоже шахтер, в этом месте работаю. Трагедия такая семейная. Каждый звонит. Мама его очень плоха. На уколах. Дядя погибшего шахтера Жумат Хамитжанов

Горняк говорит, что условия труда очень тяжелые. При этом многие пожилые мужчины вынуждены до сих пор работать, дожидаясь выхода на пенсию в 63 года. Молодые выбирают опасную профессию, чтобы кормить семьи.

Должны создать условия труда. Работа работой, а железо стареет. Должна быть подготовка, запчасти нужны. А АМТ что делает? Они думают о собственной выгоде, они нас считают рабами. Так не должно быть. Что стоит человеческая жизнь сейчас? Хочу, чтоб Правительство услышало! Дядя погибшего шахтера Жумат Хамитжанов

Как уточняется, промышленный гигант, помимо выплат 10 годовых зарплат, купит семьям погибших квартиры. И возьмет обязательства по обеспечению вдов и детей.

Все, что положено по коллективному договору, это единовременные выплаты детям, иждивенцам до достижения ими 18 и 23 лет. Оплата в высших учебных заведениях до 23 лет. Приобретение квартир в Карагандинской области, где семья пожелает. Трудоустройство на предприятия компании детям, супругам погибшего. Депутат Мажилиса Парламента РК Гульнара Бижанова

Прощание с погибшими горняками и их похороны пройдут 5 ноября в Шахтинске, Абае и в поселке Самарка.

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