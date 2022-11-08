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Доллар немного подешевел на торгах 8 ноября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 464,01 тенге, снизившись на 0,38 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,61 тенге (+0,06).

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 63,86 тенге (-0,37).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 463,7 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465,5-469 тенге, евро – по 463-468 тенге, российские рубли – по 7,1-7,3 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 ноября.

Так, январские фьючерсы на Brent подешевели на 0,32% и составили 97,61 долларов за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI понизились на 0,34%, до 91,48 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
KASE
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