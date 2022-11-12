Из Казахстана выдворили 4 граждан Шри-Ланки

Четверо граждан Шри-Ланки выдворены из Казахстана за нарушение миграционного законодательства, сообщает Zakon.kz.

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудниками транспортной полиции на станции города Уральска задержаны граждане Республики Шри-Ланка.

Они не выехали с территории нашей страны в сроки, указанные в визе. Им по 21, 25 и 26 лет.

"В отношении правонарушителей составлены административные материалы по ст. 517 ч. 4 КоАП РК "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения." Первый заместитель начальника ДП на транспорте Мадияр Айтуганов

Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Уральска правонарушители привлечены к ответственности в виде выдворения за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд на территорию РК сроком на пять лет.