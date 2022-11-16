Как волонтерское движение "Нити добра" помогает выжить "торопыжкам"

17 ноября во всем мире отмечали Международный день недоношенных детей. По сообщению Министерства здравоохранения Казахстана, в нашей стране ежегодно рождается до 22 тыс. таких малышей. Благодаря самоотверженной работе неонатологов выживаемость детей увеличилась до 70-80%.

Современная медицина позволяет выхаживать малышей весом от 500 грамм, с 22-й недели беременности. Размер такого ребенка составляет 32-33 см от макушки до пяточек.

Недоношенных детей еще называют "торопыжками".

К сожалению, по мировой статистике, каждый год недоношенными рождаются около15 млн детей. В 2012 году в Казахстане зародилось волонтерское движение под названием "28 петель".

Идея вязания комплектов для недоношенных детей принадлежит казахстанскому журналисту и фотографу Карле Нур. Она в 2012 году готовила репортаж об одном из перинатальных центров Казахстана и заметила, что в кувезе (инкубатор для недоношенных) лежит ребенок в вязаных носочках.

Оказалось, это сами врачи и медсестры, которые ухаживали за недоношенными детками, вязали им шерстяные носочки! Карла решила им помочь и собрала людей, которые начали вязать вещи для крошечных недоношенных деток, – так зародился клуб "28 петель". Цифра 28 обозначает размер носочка для ребенка.

А мы, "Нити добра", являемся выходцами из клуба "28 петель". Кстати, нас до сих пор иногда путают. Мы стали самостоятельным клубом в июне 2017 года.

"28 петель" – это первая организация, которая начала это дело, но, кроме нас, есть и другие организации. Так, например, есть социальный проект "Каусар" в Актобе, благотворительный фонд "Здоровая Азия" в Алматы – мы все вяжем только в Казахстане, рассказывает координатор волонтерского движения "Нити добра" Елена Пименова.

Это алматинский клуб, в котором собираются волшебники, дарящие надежду родителям, чьи детки родились раньше срока. В клуб "Нити добра" приходят люди, чтобы из чистой шерсти связать первую одежду этим крохотным комочкам.

В комплект для "торопыжек" входят: жилетка, шапочка, носочки, плед и терапевтическая игрушка – "осьминожка".

Фото: Салтанат Жамал

Этим летом волонтерскому движению "Нити добра" исполнилось 5 с половиной лет. За это время 150-ти участникам алматинского клуба удалось одеть более 7500 малышей и подарить свыше 5000 игрушек "чудо- осьминожек".

"Наша цель – чтобы каждый недоношенный ребенок получил свой подарок. Это его первая одежда, и она должна быть красивая и качественная, а осьминожка – это его первая игрушка. Мы стараемся использовать пряжу только ярких, жизнерадостных оттенков. Одежду и пледы мы вяжем исключительно спицами, потому что изделия, связанные крючком, получаются грубыми. Пряжа должна быть изготовлена из стопроцентной шерсти. Кстати, у нас есть еще одно правило: мы не используем пряжу желтых оттенков, потому что тогда у ребенка появляется будто бы нездоровый вид (учитывая, что он лежит в инкубаторе). Хотя это такой солнечный цвет, который сложно не выбрать! Поэтому если и вязать из желтой пряжи, то брать этот цвет минимально, соединяя с другими цветами". Координатор движения "Нити добра" Гульниса Кулумжанова

Как рассказывает координатор движения "Нити добра" Гульниса Кулумжанова, если считать вещи не комплектами, а поштучно, то это 35 тыс. изделий, в том числе и "чудо-осьминожек". Мы приобрели дополнительно еще вязальные машины.

Фото: из личного архива Гульнисы Кулумжановой

"Сшили более сотни коконов и 20 чехлов для кувезов. Всегда прислушиваемся ко всем замечаниям врачей. Сейчас мы есть в Алматы, Астане, Шымкенте и также в Курчатове, Петропавловске и Жезказгане. Клуб обеспечивает своими комплектами не только города, где есть наши "феи", но и регионы, такие как Семей, Кордай, Есик, Узынагаш и Мерке. Наши комплекты мы отправляем по запросу даже за рубеж. В этом году отправили в Париж. Дважды отправили гуманитарную помощь Украине. Закуп пряжи только из России и для вязания пледов покупаем итальянскую пряжу. Также бывает пряжу покупают сами родители "торопыжек" и объявляем сборы, когда своих сил и средств на закуп не хватает. Нас всегда поддерживает благотворительный фонд "Аяла". В месяц от 100 и выше комплектов передаем в перинатальные центры и в роддома". Гульниса Кулумжанова

– Знаете ли вы, что этот метод выхаживания детей появился у казахов очень давно? Существовал такой обычай, – рассказывает Гульниса, – называется он "тымакка салу".

Когда ребенок рождался раньше срока, его клали в малахай (тымақ – малахай, казахская большая шапка на меху с широкими наушниками и плотно прилегающей задней частью; салу – класть). У казахов в народе даже есть выражение: "Родился недоношенным и вырастили его, уложив в малахай".

Недоношенный ребенок – маленький и хрупкий, его сложно даже брать на руки. Не вынимая из малахая, его перепеленывали, укутанного в малахай ребенка удобно было прикладывать к груди.

Недоношенному малышу очень важно создать вокруг него такую обстановку – температуру и влажность, чтобы ребенок чувствовал себя, как в утробе матери. Таким своеобразным инкубатором и служил малахай.

"Тымақ" шили из 100-процентных натуральных материалов: шкуры, войлока, ткани. В этой шапке ребенок находился столько дней, сколько не хватало до истечения полного срока беременности.

– Думаю, именно этот принцип был взят за основу нашего современного метода – вязания одежды для недоношенных деток, – продолжает Гульниса Кулумжанова.

"Ребенок, когда спит под дыхательной маской, забывает дышать, а одежда из шерсти, которая на нем, не дает ему это сделать. Шерсть раздражает кожу, колится, тем самым заставляя малыша шевелиться", – рассказала Елена Пименова, почему все принадлежности вяжутся исключительно из шерсти.

– Кто и как попадает в ваш клуб ?

– К нам приходят и женщины, и мужчины, люди разных возрастов. О нас узнают в основном из соцсетей. "Сарафанное радио", безусловно, лучший информатор, – поясняет Елена. – Поначалу каждый мастер, который приходил к нам и уже умел вязать, хотел продемонстрировать свое мастерство, свой неповторимый творческий почерк. Но со временем мы поняли, что все эти узоры, ажуры совершенно не нужны. Потому что ребенок при шевелении может за что-то зацепиться, и это будет доставлять ему дискомфорт. И мы пришли к решению о простой вязке комплектов для новорожденных. Врачи нам сказали: "Чем проще, тем лучше!". Мы постоянно на связи с медперсоналом роддомов, они нам много подсказывают.

Тем более что простой способ вязания позволяет нам рационально использовать пряжу. Мы вяжем без швов, без узелков. В нашей команде есть обучающие кураторы, которые разрабатывают все эти четкие инструкции. И перед тем как отправить комплекты в родильный дом, наши координаторы проверяют каждое изделие, чтобы все было по размерной сетке. У нас с этим строго.

К нам приходят люди, которые считают это своей миссией, они хотят помочь. Кто-то умеет вязать, кто-то помогает нам в закупе пряжи, кто-то помогает нам информационно. Мы рады любой помощи и поддержке!

Это не панацея, конечно, а только лишь один из методов, который может помочь маленькому человеку.

Метод работает и как психологическая поддержка мамочек. Потому что преждевременные роды – это неожиданно для родителей. И когда они видят эти комплекты, им становится на душе теплее от того, что их проблема небезразлична чужим людям. Мама, когда заходит в отделение и видит, что ее ребенок одет, понимает, что она не одна.

– Почему игрушки именно в виде осьминожек?

– Эта история берет свое начало в Дании. Одна датчанка своему ребенку связала маленького осьминожка и положила к нему в кувез. Вскоре она заметила, что ребенок начал держаться за игрушку и перестал срывать с себя всевозможные медицинские датчики.

Расскажу, какую функцию выполняет эта вязаная чудо-игрушка.

В утробе матери ребенок держится за пуповину и тем самым чувствует себя защищенным. Рожденного раньше срока ребенка помещают в кувез, там сохраняются такая же температура и влажность, но рядом нет мамы. Ребенок находится там совсем один и, естественно, ищет вот ту самую пуповину. Ладошки хватаются за датчики и провода системы наблюдения, а если у него в руках осьминожка, то ребенок держится за эти ножки и думает, что мама рядом, и малыш успокаивается.

– Где вы берете пряжу?

– В основном, мы покупаем за свои деньги. Но есть некоторые компании в Казахстане, которые оказывают нам всяческую поддержку, и финансовую в том числе. Очень приятно, что у нас есть отзывчивые люди.

В Казахстане с пряжей очень тяжело, нам приходится покупать ее в Москве, прямо на фабрике по производству пряжи. Бывает, что мы используем и турецкую, и итальянскую пряжу, хотя она дороже. У нас также есть мастера, которые вяжут пледы на вязальных машинах.

Перед тем как передать комплекты в роддом, мы их стираем, обрабатываем паром, упаковываем в пакеты и кладем внутрь открытку с адресом странички в Instagram, на которой можно найти много нужной и полезной информации – например, по уходу за изделиями из шерсти, потому что такие вещи нужно правильно стирать и сушить, – рассказывает Елена.

– Какие отзывы вы получаете?

– Нас до сих пор некоторые люди критикуют – те, кто не владеет информацией.

Говорят: "Вы что же делаете, это же все такое колючее!". А мы объясняем, что именно этого эффекта мы и добиваемся, – отмечает Гульниса Кулумжанова.

Приходится объяснять, что вот такая маленькая вязаная шапочка делает большую работу. Когда она надета на голову ребенка, идет воздействие на височные доли головы. Ребенку становится щекотно, и при этом у него срабатывает сосательный эффект, он начинает двигаться, так как ему хочется эту шапочку скинуть с себя. На ножки надевают носочки – это стимулирует нервные окончания на стопах, вырабатывается сохранение тепла, улучшается кровообращение. Даже были случаи, когда у ребенка улучшались анализы после эффектов от вязаной одежды.

– Расскажите, пожалуйста, как вы вязали шапочки для недоношенных детей Африки, что это была за акция?

Фото: Салтанат Жамал

– Это было в декабре 2019 года, акцию проводила одна из детских поликлиник города. Эта акция проводится по всему миру – во многих странах вяжут шапочки для недоношенных детей Африки и вообще для стран третьего мира. Это движение совместно с поликлиникой поддержали мы, социальный проект "Каусар" из Актобе, клуб "28 петель", клуб "С теплом и заботой" города Омска. В общей сложности было связано более 702 изделий для африканских детей.

– Такие, как мы, помогают врачам выхаживать недоношенных детей, – заключила Гульниса.