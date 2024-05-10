Израиль vs ХАМАС: кому на данный момент невыгодно прекращение огня

Очередной раунд переговоров о прекращении огня в Газе завершился на днях в Каире, однако прийти к консенсусу сторонам снова не удалось. Zakon.kz обратился к политологу с вопросами, почему так сложно достигнуть мира в регионе и когда конфликт наконец закончится.

Текущая ситуация

Переговоры сторон пока так ни к чему и не привели.

7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала точечную операцию в Рафахе, предварительно призвав мирных жителей эвакуироваться оттуда.

В ответ на этот шаг Пентагон приостановил поставку Израилю боеприпасов, аргументировав тем, что израильтяне используют американское оружие для штурма Рафаха, а Штаты выступают против этой операции.

О прекращении поставок в случае вторжения в Рафах страну ранее предупреждал американский президент Джо Байден.

Жители сектора Газа уже страдают от голода – такой информацией делится Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН. Правозащитные организации заявляют о гуманитарном кризисе.

ВОЗ называла еще только готовящуюся на тот момент операцию в Рафахе не иначе как "катастрофой" и призывала Израиль остановиться.

Опять же ООН подсчитала: только для расчистки территории сектора Газа от неразорвавшихся снарядов потребуется 14 лет.

Еще немного цифр. В Газе за полгода погибли 13 тыс. детей – больше, чем за четыре года во всех мировых конфликтах. По крайней мере, по данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В целом, число жертв конфликта с этой стороны перевалило за 30 тыс.

Ситуация обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. Ответ Израиля последовал незамедлительно.

Открытое военное противостояние длится уже более полугода.

Почему не удалось договориться в Каире?

По мнению известного казахстанского политолога Эдуарда Полетаева, ставки чрезвычайно высоки.

"Результаты определенные есть с точки зрения Израиля, и эти высокие ставки не могут позволить компромисс. Закономерно ХАМАС обвиняет в срыве переговоров Израиль: Израиль не собирается немедленно заканчивать операцию, не может согласиться с этим, во-первых, потому что заложники остаются у ХАМАС. Во-вторых, те условия соглашения, которые ХАМАС выдвигал, "не бьются" с тем, что хочет сделать Израиль. А Израиль хочет окончательно зачистить от ХАМАС территорию – это принципиальная позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он уже неоднократно заявлял о том, что Израиль будет биться до конца. Нетаньяху говорит, мол, мы даже в одиночку справимся, без помощи США – есть у него сложности с нынешней политической американской элитой, которая хочет сохранить статус-кво и не заинтересована, как и многие другие стороны, в эскалации "большого пожара" на Ближнем Востоке, хотя там все это "тлеет" уже более 70 лет", – считает Полетаев.

Эксперт отметил, что Рафах – последний город Газы, находящийся под контролем ХАМАС. Оттого и прекращение огня сейчас нелогично для ЦАХАЛ, ведь в этом случае оппонент сможет восстановить силы и продолжить начатое.

При чем здесь Египет?

Каир – не просто площадка для переговоров, продолжает политолог. Ведь Египет и сам заинтересован в достижении мира, поскольку сектор Газа находится у его границ.

"Египту выгодно, чтобы переговоры пришли к какому-то логическому завершению и на границах было спокойно. Плюс местная власть ожидает решения вопроса с ХАМАС, поскольку отношение к этой организации со стороны египетской политической элиты как минимум настороженное".

Операция в Рафахе поставит точку в борьбе?

Возможно, частично, считает эксперт. Полетаев подчеркнул, что конфликт имеет разные стадии.

"Лет 25-30 назад, когда было относительное перемирие, израильтяне свободно ездили в сектор Газа, но потом все опять обострилось: ХАМАС нарастил силу и начал свою игру, что, соответственно, не понравилось политической элите Израиля. Конечно, прошлогодняя история, после которой последовала реакция Израиля, выбила всю почву из-под мирных соглашений. Но это все более 70 лет происходит. Некоторые политики даже Нобелевские премии мира получали за успокоение сторон, но, тем не менее, это все продолжается. Израиль будет очень жестко настаивать на своей позиции, потому что он защищает право на свое существование, пережив несколько вооруженных конфликтов, постоянно находится в боевой готовности. У него есть четкая продуманная стратегия сохранения своего влияния и положения на Ближнем Востоке. Есть национальная идея, благодаря которой Израиль существует. "Сломать" это будет очень непросто". Эдуард Полетаев

По его словам, благодаря посредничеству, влиянию и внешнему давлению есть шансы добиться временного затишья. Но окончательный, бесповоротный мир на Ближнем Востоке не предвидится. Во всяком случае, в краткосрочной перспективе:

"Слишком уж много сил, сторон и интересов самого разного рода в этом "клубке". Это не просто противостояние ЦАХАЛа и ХАМАСа – это какая-то военно-политическая клоака, в которой каждый пытается поймать рыбу в мутной воде".

Какое влияние будет оказано на Казахстан?

Скорее, опосредованное.

"В частности, известно, что казахстанская нефть потребляется Израилем, хотя Израиль – не прямой покупатель. Может быть оказано влияние на сокращение, прекращение или переориентацию поставок – конечно, это в какой-то степени ударит по нашей экономике. Вместе с тем влияние ХАМАС на наш регион не столь существенное. Он больше ориентирован на ближневосточную проблематику", – объяснил спикер.

И добавил: в свою очередь мы, как страна-приверженец дипломатического пути решения проблем, можем проявить активность на внешнеполитической арене, призвать стороны к миру. Однако эффективность этих мер – особенно в свете тщетных попыток "утихомирить" их Генеральной Ассамблеи ООН – уже другой разговор.