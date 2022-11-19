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День тишины наступил в Казахстане

день тишины в Казахстане Фото: Zakon.kz
19 ноября по всей стране объявлен день тишины. Это сутки накануне дня голосования, когда запрещается предвыборная агитация, сообщает Zakon.kz.

В день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.

Проведение предвыборной агитации в "День тишины" влечет штраф:

  • для физлиц – 15 МРП;

  • для субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций – 20 МРП;

  • для субъектов среднего предпринимательства – 25 МРП;

  • для субъектов крупного предпринимательства – 35 МРП.

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