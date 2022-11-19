День тишины наступил в Казахстане

19 ноября по всей стране объявлен день тишины. Это сутки накануне дня голосования, когда запрещается предвыборная агитация, сообщает Zakon.kz.

В день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.

Проведение предвыборной агитации в "День тишины" влечет штраф: