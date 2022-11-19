День тишины наступил в Казахстане
Фото: Zakon.kz
19 ноября по всей стране объявлен день тишины. Это сутки накануне дня голосования, когда запрещается предвыборная агитация, сообщает Zakon.kz.
В день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Проведение предвыборной агитации в "День тишины" влечет штраф:
для физлиц – 15 МРП;
для субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций – 20 МРП;
для субъектов среднего предпринимательства – 25 МРП;
для субъектов крупного предпринимательства – 35 МРП.
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