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В Мангистау проголосовала самая пожилая избирательница

выборы Фото: Zakon.kz
К 101-летней жительнице села Жынгылды Мангистауской области Акилгек Кулбараковой пришли на дом члены избирательной комиссии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Женщине уже очень трудно ходить, поэтому "избирательный участок" сам пришел у ней. Несмотря на свой почтенный возраст, Акилгек-апа не пропускает ни одних выборов. У женщины пятеро сыновей, четыре дочери, 46 внуков и почти сотня правнуков.

выборы

Фото: Zakon.kz

Жительница села Бейнеу – Сырга Калиева – всего на год моложе. Однако столетняя женщина сама пришла на избирательный участок при поддержке родственников.

выборы

Фото: Zakon.kz

А 76-летний пенсионер из Актау Валентин Байдаков решил удивить и пришел на избирательный участок в казахском национальном костюме.

Кирилл Александров

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