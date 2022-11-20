В Усть-Каменогорске избирательный участок закрыли на кварцевание

Фото: Zakon.kz

Информация о том, что участок 82 в городе Усть-Каменогорске около 11:00 закрыли на кварцевание, появилась в соцсетях. Лига молодых избирателей отмечает, что при этом избирателей и наблюдателей выдворили из участка, сообщает Zakon.kz.

Председатель избирательной комиссии №82 города Б. Садыков прокомментировал сообщение: "Мы в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения РК, учитывая сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, провели влажную уборку помещения для голосования. Наблюдатели присутствовали в процессе проведения влажной уборки. Затем процесс голосования был продолжен. Приносим извинения за доставленные неудобства. Все это делалось для профилактики заболеваний". Наблюдатели за выборами тоже прокомментировали ситуацию: "Наши наблюдатели также находятся в этом участке. Из-за обильного снега в помещении для голосования стало мокро и очень скользко. Избирательной комиссией по согласованию с наблюдателями проведена влажная уборка. Выборный процесс был приостановлен ненадолго". Читайте также На участках за границей проголосовали около 7400 казахстанцев - МИД В Африке, Индии и Ливане казахстанские военнослужащие проголосовали за президента РК К 18:00 явка избирателей на выборах президента Казахстана составила 67,85%

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