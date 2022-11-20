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Законодательство РК

В Усть-Каменогорске избирательный участок закрыли на кварцевание

закрыли на кварцевание Фото: Zakon.kz
Информация о том, что участок 82 в городе Усть-Каменогорске около 11:00 закрыли на кварцевание, появилась в соцсетях. Лига молодых избирателей отмечает, что при этом избирателей и наблюдателей выдворили из участка, сообщает Zakon.kz.

Председатель избирательной комиссии №82 города Б. Садыков прокомментировал сообщение:

"Мы в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения РК, учитывая сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, провели влажную уборку помещения для голосования. Наблюдатели присутствовали в процессе проведения влажной уборки. Затем процесс голосования был продолжен. Приносим извинения за доставленные неудобства. Все это делалось для профилактики заболеваний".

Наблюдатели за выборами тоже прокомментировали ситуацию:

"Наши наблюдатели также находятся в этом участке. Из-за обильного снега в помещении для голосования стало мокро и очень скользко. Избирательной комиссией по согласованию с наблюдателями проведена влажная уборка. Выборный процесс был приостановлен ненадолго".

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Константин Вноровский
Выборы президента РК-2022 Усть-Каменогорск
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